Acevedo: "Está bueno soñar con la Libertadores"

De a poco viene encontrando ese nivel que se le vio durante 2016. Es que desde que llegó a Santa Fe, Nelson Acevedo se ganó un lugar en el equipo de Madelón, siendo pieza importante en la campaña realizada.En la previa del cotejo ante Defensa y Justicia, el volante charló con la prensa y en el inicio empezó a pensar en el cotejo del sábado: "Sabemos lo que viene haciendo Defensa hace varios años, tienen una idea que vienen trabajando muy bien, va a ser un partido muy difícil lo estamos estudiando y sabemos que va a ser complicado".Y más adelante, agregó: "En estos partidos nos paramos bien, ellos tienen la obligación de salir a ganar, juegan de local, pienso que va a haber muchos espacios en la línea de tres que tienen y quedarán espacios por el sector izquierdo".Es indudable que este arranque positivo, no solamente ilusiona a los hinchas sino que a los propios involucrados. En este sentido, el chaqueño aportó: "Estamos bien, lo veníamos trabajando en la pretemporada, nos ayudarnos los refuerzos que se adaptaron rápido al grupo y a la idea de Leo (Madelón), los que estábamos hace mucho lo teníamos claro, entendieron lo que buscaba y nos fue bien. Veníamos golpeados del anterior semestre, de la cabeza no estábamos bien, pero con los jugadores de experiencia nos fortalecimos como grupo".La dupla de contención que actualmente forma junto a Mauro Pittón fue motivo de consulta de los colegas, a lo que el exjugador de Racing disparó: "Con Mauro nos conocíamos, me siento muy bien con él, somos parecidos a la forma de juego, él se suelta más, hicimos una buena campaña juntos y en lo individual cada vez me siento mejor con la pelota, estoy muy contento".En un tramo de la charla se refirió a la chance concreta, si se dan algunos resultados, que con un par de triunfos Unión se meta en la próxima edición de la Copa Libertadores: "Tuve la oportunidad de vivir lo que es jugar la Copa Libertadores, está bueno soñar con la Libertadores, pensar por supuesto en Morón y en un futuro sería muy lindo jugar esa copa".Ya en su despedida, Acevedo sabe que el cotejo frente al Halcón tendrá un tinte especial: "Volver a Varela será muy lindo, por es el lugar donde más crecí, debuté en Primera, ascendí e hicimos con muchos compañeros historia en el club, además de poder reecontrarme con muchos amigos que dejé cuando jugué".