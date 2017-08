Andrade: "Busco una revancha en Primera División"

Yeimar Pastor Gómez Andrade finalmente fue presentado este viernes como nuevo refuerzo de Unión . Llega proveniente de Independiente Rivadavia de Mendoza, a préstamo con opción por una temporada.





En la conferencia como jugador de Unión, expresó: "Las virtudes como jugador se verán dentro de la cancha, yo quiero ayudar desde adentro o afuera. La llegada a Unión se dio muy rápido, contento que el club se haya fijado en mí, les agradezco a los directivos que se hayan fijado para poder llegar a Santa Fe".





Si bien tuvo un corto paso por Arsenal, desde que llegó al país no se pudo afirmar en Primera División, por lo que el propio colombiano apuntó: "Al principio cuando llegué al país no tuve buenos partidos y jugué poco en Arsenal, estar en la B Nacional con Independiente Rivadavia que hicimos una buena campaña me puso contento, porque tengo una nueva oportunidad en Primera, lo tomo como una revancha, tengo que trabajar para hacer las cosas bien".





En la parte final reconoció que "la relación con Fausto (Montero) es muy buena, él me habló muy bien del club, vi que Unión tiene una gran hinchada, me comentaron de lo que es el club. Físicamente estoy bien porque hace 10 días terminamos el torneo con Independiente y me tomé una semana, fue un año muy cargado así que lo único que quiero es entrenar para hacer bien las cosas".