Diego Zabala: "Algo nos faltó"

Unión transcurre una semana tranquila de trabajo sabiendo que este fin de semana no habrá actividad oficial por las elecciones. Es así como el predio Casasol se transformó en el principal punto de encuentro, con movimientos físicos tácticos.





Más que nada, este receso le vino bien al grupo para recuperar a aquellos jugadores con molestias y que, dicho sea de paso, son fundamentales en la estructura de Leonardo Madelón. Pero todo indicaría que la única duda pasa por la situación de Claudio Aquino





Uno por los que se temió fue Diego Zabala, quien se retiró en el segundo tiempo ante Lanús . Pero después se supo que fue por decisión táctica y no por algo físico. Es así como estaría en la consideración. Precisamente el uruguayo habló con radio Sol 91.5 e hizo un balance de este comienzo de Superliga.





"Es positivo este arranque. Tuvimos un traspié ante Lanús, pero tampoco es para dramatizar. Es un torneo muy parejo y en el que Boca es el único que no perdió puntos, así que es normal que alguna vez no sumemos. Lo bueno es que encontramos una regularidad, pero lamentablemente el otro día no pudimos traernos nada y eso que hicimos un buen partido, sobre todo en el primer tiempo. Después se nos terminó escapando creo yo más por méritos del rival que por desatenciones nuestras. Pero así y todo creo que estamos en el camino correcto". Lo bueno es que encontramos una regularidad, pero lamentablemente el otro día no pudimos traernos nada y eso que hicimos un buen partido, sobre todo en el primer tiempo. Después se nos terminó escapando creo yo más por méritos del rival que por desatenciones nuestras. Pero así y todo creo que estamos en el camino correcto".









Asimismo, agregó: "Siempre que perdés te vas con un sabor amargo, porque sabés que algo te faltó. De igual modo sabemos que debemos mejorar todavía". Pero la cosa no quedó solo ahí: "Estuvimos mirando el compacto del partido y sacamos muchas cosas positivas, factor que nos da tranquilad y permite trabajar mejor".





Posteriormente, trazó un paralelo con su nivel actual y lo que mostró en Vélez: "Comparaciones no me gusta hacer. La verdad es que acá en Unión me siento muy bien y con confianza. Eso es gracias a los minutos que voy teniendo y a lo que hace el equipo dentro y fuera de la cancha. Es un combo de todas cosas positivas. Pero sé que tengo todavía muchas cosas por mejorar y para aprender".





En el final, tildó a Boca como la gran potencia argentina: "Me sorprende que no haya dejado puntos en un campeonato tan parejo como este. Pero también es cierto que están jugando un solo campeonato y eso les permite poner siempre todo su potencial. También es cierto que tienen jugadores de mucha jerarquía y que en definiciones mínimas se hacen sentir. Pero tampoco son invencibles. Por todo lo que dije antes, son el equipo a vencer".