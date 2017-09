El boletín de calificaciones del valioso empate de Unión en el Tomás Ducó

UNO x UNO

Nereo Fernández (5): No tuvo demasiado trabajo. En la más clara que tuvo Huracán, en el cabezazo de Wanchope Ábila, no tenía mucho para hacer pero su presencia apuró al delantero quien terminó definiendo mal. En el complemento el local no remató nunca a su arco y descolgó perfectamente un centro que cayó a su área en el final.

Emanuel Britez (5): Su misión fue primariamente la de defender y en ese rubro no pasó mayores sobresaltos. Sin embargo, en el primer tiempo, una de las más claras del local llegó por ese sector. En el complemento no pasó zozobras y aportó muy poco en ataque.

Yeimar Gómez Andrade (6): Estuvo seguro desde el minuto uno hasta el 90. No le pesa el cambio de categoría y junto a Jonathan Bottinelli parece que hace toda una vida que juegan juntos. Estuvo seguro de arriba y de abajo, aunque también le dejó algunas marcas a los tobillos de los delanteros rivales.

Jonathan Bottinelli (6): Un patrón en el fondo. Defiende, ordena, grita, manda e impone presencia. Su llegada le dio un gran salto de calidad a la última línea de Unión que salvo algunos ataques de Huracán en el primer tiempo, luego no tuvo demasiado trabajo.





Diego Zabala (5): Aporta mucho en defensa y en ataque siempre intenta asociarse con sus compañeros. Tuvo mucho sacrificio en la marca y le faltó tener más peso arriba. Se movió al carril izquierdo ante la lesión de Claudio Aquino y su misión no cambió.

Nelson Acevedo (5): El Chaco no tuvo una actuación descollante pero se la bancó poniendo presencia y pierna fuerte en el medio, aunque no pudo ser el primer pase claro para sus compañeros de mediocampo. Probó en el segundo tiempo con un potente remate que se fue muy por encima del arco defendido por Marcos Díaz.

Mauro Pittón (5): Tampoco tuvo un gran partido aunque siempre aporta sacrificio y lucha en el mediocampo, formando una buena dupla con Acevedo. En el complemento, ante la poca creatividad de Unión en ataque, probó con un potente remate desde afuera del área que terminó en las manos del arquero local.

Claudio Aquino (4): En los primeros minutos intentó hacerse dueño de la pelota y ser el generador del juego tatengue. Se paró en algún tramo de esa parte como enlace, hasta que la molestia muscular que lo afectó durante la semana le pasó factura y abandonó el campo de juego luego de dar varias ventajas en el retroceso.

Lucas Gamba (5): Estuvo lejos del nivel que mostró ante Defensa y Justicia, inconexo con sus compañeros aunque siempre brindándose al 100% por el equipo. Corrió varias pelotas aunque nunca pudo entrar en el circuito futbolístico para desequilibrar y poner en peligro el sólido trabajo de la defensa del Globo.

Franco Soldano (5): Se lo nota con confianza. Como siempre mostrando un gran despliegue físico y siendo el primer defensor a la hora de recuperar la pelota. Tuvo en el segundo tiempo un remate desde afuera del área que terminó en las manos de Marcos Díaz y dos cabezazos que se fueron desviados.







Damián Martínez (5): Bien. Fue una rueda de auxilio para Emanuel Britez e intentó por su sector, aunque no tuvo demasiado éxito. No es su posición natural la de volante por la derecha pero siempre se las ingenia para cumplir. Hoy es el jugador número 12 del equipo.

Franco Fragapane (-): Ingresó en el complemento por un cansado Diego Zabala aunque poco pudo hacer por el sector derecho. En una quiso habilitar a Soldano, se interpuso un defensor y la pelota se fue al córner, con mucho peligro para el arco de Marcos Díaz. Poco tiempo en cancha como para demostrar que puede estar en sintonía del 11 titular tatengue.

Guillermo Méndez (-): Entró por un agotado Lucas Gamba y tuvo una chance inmejorable tras una gran habilitación, pero cuando se iba solo al arco de Huracán apareció un defensor para mandar la pelota al córner. Es uno de los jugadores en los cuales Leo Madelón comienza a depositar confianza.

Unión rescató un valioso empate sin goles frente a Huracán, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, para estirar su gran arranque en la temporada, contando la Copa Argentina. Con el punto, el Tate llegó a los ocho en cuatro fechas, se mantiene entre los primeros equipos de la tabla de posiciones y se sigue alejando de la zona caliente del descenso.