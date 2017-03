El descargo de Pumpido

Unión trabajó este jueves en doble pensando en el duelo del lunes en Santa Fe, desde las 21.15 y ante Talleres. Lo hizo con trabajos tácticos y acciones en espacios reducidos, pero sin un ensayo de fútbol que dé indicios del equipo que piensa puede ser el titular. Eso se podrá ver este viernes cuando realice las tareas en el estadio 15 de Abril, donde habrá más confirmaciones.





Lo importante tiene que ver con que se movieron en forma diferenciada Lucas Algozino y Lucas Gamba: el volante se va recuperando de un fuerte problema estomacal, mientras que el mendocino sintió una molestia y por precaución no quiso exigirse tanto. En cuanto a las especulaciones, las mayores incógnitas están en el medio campo. Casi con seguridad volverá Manuel De Iriondo al medio, aunque no se sabe quién puede ser su acompañante, algo que se traslada a los extremos. Con este panorama, es complicado aventurarse a vaticinar cuáles serán los once.





Incluso una vez terminado todo en el predio Casasol, el entrenador Juan Pablo Pumpido habló con la prensa y, como se esperaba, no pudo develar las dudas que existen: "No hicimos fútbol, solo fue un nueve contra nueve y un táctico. Recién haremos algo este viernes. Estamos buscando qué es lo mejor".

Seguidamente, explicó qué privó a varios jugadores de trabajar con normalidad en esta semana: "Hubo un virus se ve que le produjo problemas estomacales a algunos de los chicos, pero casi todos están entrenando con normalidad. El único que faltaba y recién se sumó fue Algozino. Por otra parte, Lucas (Gamba) se movió aparte por una sobrecarga muscular, pero nada importante".





Lógicamente, dejó en claro que será imperioso obtener los tres puntos para volver a la senda anterior: "El grupo quiere cortar esta racha. Nos está faltando sumar, nada más. Enfrente tendremos a un gran equipo, que intenta jugar bien y es prolijo. A Darío (Kudelka) lo conocemos, le gusta cuidar la pelota y que se juegue bien. De igual modo, la idea pasa por hacer nuestro juego. Hay que hacerlo con la intensidad de siempre, pero con todos los cuidados que hay que tener y ser inteligentes. Este caso es uno de los que mejor viene jugando. Talleres no es un equipo que se venga a defender y por eso trataremos de hacerles sentir que somos locales".





Con todo ofuscado

Tras estar tres partidos sin ganar y con dos revés en fila, Pumpido comenzó a ser un poco cuestionado. Precisamente no le escapó a este tema y respondió con claridad, dejando entrever que el mensaje llega más que nada desde los medios: "Lo que vivimos al principio fue todo muy lindo, pero sabíamos que esto podía pasar, incluso antes lo habíamos hablado con los jugadores. Lamentablemente llegó esta racha en un partido diferente, pero la realidad es que solo se perdieron dos partidos, nada más".

"Si se lo critica a Bauza, cómo no me va a pasar a mí. Yo recién empiezo en esto y sé que son leyes del juego y muchas veces los periodistas ocasionan estas cosas. Es mi primera experiencia como entrenador y soy consciente de que siempre se me evaluará. Sé lo que hacen los jugadores dentro de la cancha y lo que hacemos nosotros. Por eso tratamos de aislarnos sobre lo que pasa afuera".





En el final, destacó: "Hay millones de opiniones y hay que aceptarlas, gusten o no. Por ahí es raro ver a un pibe de 34 años en Primera como técnico y por eso rendimos un examen diario. Esto está dentro del fútbol y tenemos que aceptarlo".