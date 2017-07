El dilema de Matías Castro

Sin dudas que se trató de un gesto y movimiento más que importante para el golero, que hace más de dos temporadas que está en Santa Fe y nunca pudo adueñarse del puesto, habida cuenta de lo que representa Nereo y el nivel que exhibió. Es así como varias veces coqueteó con cambiar de aire en busca de continuidad.

Pero de golpe y porrazo, esta historia tuvo un cambio radical producto de los malos resultados y es así como el presidente, Luis Spahn , no se anduvo con chiquitas y despidió a Pomelo. Así se abrió un nuevo panorama, que termina siendo una importante incógnita para Castro, que ahora no tiene bien en claro las cosas mientras pasa sus vacaciones junto a su familia en su país. Además, habrá que ver qué decide el nuevo entrenador, que dicho sea de paso, aún no se confirmó quién será.