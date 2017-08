El inesperado problema que tiene Unión antes del partido contra Lanús

Unión se entrena para el duelo del próximo miércoles, a las 21.10 y en el estadio Julio Humberto Grondona, frente a Lanús, por los 16º de final de la Copa Argentina . Lo hizo trabajando en el predio Casasol y a puertas cerradas, en una tónica que se mantiene desde la semana anterior.





Amén de este detalle ya característico, habría un tentativo, con sistema 4-2-3-1. Vale recordar que no podrá estar Emanuel Britez por estar suspendido y varios de los refuerzos irían de arranque. Los mismos serían: Nereo Fernández; Damián Martínez, Brian Blasi , Jonathan Bottinelli y Bruno Pittón; Mauro Pittón y Nelson Avecedo; Lucas Gamba, Claudio Aquino y Diego Zabala; Franco Soldano.









Después habrá que esperar para conocer al resto de los concentrados. Hasta acá el panorama parece más o menos claro, pero habría un inconveniente en la antesala del duelo ante el Granate y que compete al entrenador Leonardo Madelón. Si bien es cierto que sigue laburando de la misma manera, se espera que haya una solución en la inmediatez.





Pablo Marini.jpg Prensa Unión





¿Qué pasó? Como muchos saben, Madelón todavía no firmó su contrato, que lo une con el club en su tercer ciclo. Esto se debe a que por ahora no se llegó a un acuerdo con el despedido Pablo Marini. Se le hizo una oferta, la cual fue desechada y respondida con una contraoferta. Allí es donde comenzó un tira y afloje que hace que aflore esta situación; más que nada, porque Unión no puede tener dos entrenadores.





Hasta que no se resuelva la desvinculación, el Francés no puede estampar su rúbrica y, si esto sigue así hasta el miércoles, el que podría estar en el banco es Eduardo Magnín y con Madelón con el tradicional comunicador desde la platea. Obviamente que esto quedaría desechado si es que arregla con Marini, quien cuando se fue expuso que no tenía pensado cobrar todo el contrato, pero como viene la cosa, no sería tan así.





Otro dilema es que Marini no tiene apuro, ya que no cuenta con otro trabajo y el que necesita imperiosamente un corte definitivo es Unión. Pese a todo, desde la Avenida López y Planes son optimistas en que se llegará a buen puerto. Las próximas horas serán fundamentales.