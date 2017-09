El regalo pintado de celeste y blanco para Nicolás Andereggen

"Es una linda noticia. Siempre hay que trabajar para ir en busca de lo que uno quiere. No bajar los brazos te lleva a lograr los objetivos". Esta reflexión le pertenece al delantero de Unión, Nicolás Andereggen, que recientemente fue convocado a la Selección Argentina Sub 20, en diálogo con Radio Sol 91.5.





Una satisfacción y motivo de orgullo para el mundo rojiblanco, ya que es un guiño al trabajo que se viene haciendo en inferiores y que es seguido por los conductores nacionales, en este caso con Nicolás Diez a la cabeza, ya que el DT principal, Sebastián Beccacece, estaba de viaje junto a Jorge Sampaoli





LEER MÁS: Andereggen fue citado a la Selección Sub 20





Si bien no le está tocando formar parte de Primera División, es muy tenido en cuenta por Leonardo Madelón , que ya lo conoce de ciclos anteriores y por eso entiende que debe seguir entrenando para volver a ganarse un lugar: "Estoy arrancando mi carrera recién, son mis primeros pasos y creo que estoy en una etapa en la que, en su momento, me llegó todo de golpe y como que ahora no es tanto así. Creo que lo más difícil es mantenerse en Primera División y por eso, en base a esfuerzo y dedicación, creo que se logra. Me siento bien y en forma, con lo cual estoy tranquilo".





Nicolás Andereggen.jpg Prensa Unión



Cuando pintaba para ganarse un lugar entre los titulares, su ilusión casi se vino abajo en una acción desafortunada. Fue el 22 de junio de este año, cuando en la derrota ante Independiente como local por 2-0, debió irse lesionado. Sus gestos de dolor lo decían todo y hacían presagiar lo peor: la rotura de ligamentos cruzados de una de sus rodillas. Pero por esas cosas del destino, los estudios arrojaron solo un esguince y el jugador pudo recuperarse durante la última pretemporada.





LEER MÁS: Las razones del auspicioso comienzo





Casi de manera risueña, recordó aquel día con mucha sapiencia: "Pasaron muchas cosas por mi cabeza. No puedo creer cómo la saqué tan barata. Incluso me imaginé lo peor en ese momento, mucho más cuando sentía un fuerte dolor. Gracias a Dios salió todo bien. Me quedé un poco más tranquilo después del partido cuando me revisaron la rodilla y me dijeron que estaba estable. Eso hizo que me calme, ni hablar cuando pude salir caminando. Fue un antes y un después".





Embed





Volviendo a su reciente citación al combinado juvenil, se produce en una semana especial, ya que este viernes Andereggen está cumpliendo 18 años: "Me llega en un momento muy lindo, es lo que siempre soñé y de tanto buscarlo lo conseguí. Voy a dejar todo de mí en esta posibilidad".









En el final, resaltó la dura competencia interna que hay en el plantel de Unión y que la única forma de ser titular es entrenando: "Esto es lo lindo que tiene el fútbol, donde por ahí estás en lo más alto y después te toca bajar para nuevamente subir. Son momentos en la carrera de todo futbolista y creo que estoy bien. Cuando me toque jugar trataré de dar el máximo para afianzarme".