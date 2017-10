El saldo negativo que dejó la caída ante Morón y que preocupa a Madelón

Unión no ligó y cayó por penales ante Deportivo Morón , en los octavos de final de la Copa Argentina . Así lo reconoció el entrenador rojiblanco, Leonardo Madelón, que "los partidos no se merecen, se ganan" y acá pasó exactamente así: el Tate fue muy superior y hasta metió en un arco a su rival, pero no le pudo hacer un gol y todo se definió desde los 12 pasos, donde primó la eficacia del Gallito. En ese sentido, fue empate –claro está– en los 90'.