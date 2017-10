El uno por uno del Tate en el triunfo ante el Tomba

Damián Martínez (6): Correcto en la marca y cuando pudo despegó por derecha para ganerar un par de centros. Redondeó un aceptable partido con mucho ímpetu a la hora de disputar el balón.





Yeimar Gómez Andrade (7): Se cansó de ganarle el mano a mano a Garro, lo anticipó siempre y muchas veces hasta con suficiencia bajando el balón con el pecho. Un puntal defensivo, rápido para anticipar por arriba y también por abajo. Ovacionado por los hinchas.





Jonathan Bottinelli (7): El encargado de manejar los tiempos de la defensa, ordena permanentemente a sus compañeros, pero además de eso se lo observa concentrado para saber el momento en que debe salir a buscar el balón o cuando esperar.





Bruno Pittón (-): Rápidamente debió ser reemplazado por lesión, intentó probar algunos minutos más pero luego debió pedir el cambio.





Diego Zabala (6): Aún con imprecisiones, en el primer tiempo fue uno de los que más intentó. En la segunda etapa generó el segundo penal. Se lo atajaron pero de rebote pudo convertir.





Nelson Acevedo (5): Flojo primer tiempo, llegando siempre tarde al balón, Giménez le ganó ampliamente el duelo. Mejoró en el segundo tiempo cuando salió a apretar más arriba.





Mauro Pittón (5): Jugó mal el primer tiempo, se lo notó apurado con el balón en los pies y resolviendo mal en ataque. Con la mejora de Unión en el complemento, se acomodó mejor.





Franco Fragapane (5): Demasiado liviano en el primer tiempo, cuando intentó la personal perdió. Le faltó mayor determinación en el mano a mano. Se recuperó un poco en el segundo tiempo.





Lucas Gamba (6): Correcta definición en el penal para abrir el marcador, en la primera etapa tuvo un mano a mano pero definió mal. Aún así fue el delantero que más obligó.





Franco Soldano (5): Peleó mucho, pero no le quedó ninguna clara, luego de un arranque goleador en el torneo, en los últimos partidos mermó su capacidad goleadora.





Luciano Balbi (5): Le costó acomodarse ya que no viene con rodaje futbolístico, a medida que fueron pasando los minutos ganó en confianza.





Brian Blasi (-): Jugó pocos minutos y se paró como lateral derecho en lugar de Martínez que estaba amonestado. Cuando pudo pasó al ataque.





Guillermo Méndez (-): Pocos minutos en cancha, reemplazó a Soldano que tenía una molestia en el hombro. El uruguayo no tuvo ninguna opción pese a que Godoy Cruz estaba adelantado.





















Nereo Fernández (6): No tuvo trabajo, solo te toco descolgar un par de centros ya que el Tomba no llegó nunca con peligro. Venía de una lesión pero no fue exigido.