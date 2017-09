El uno por uno de Unión en la victoria ante Defensa y Justicia

Emanuel Britez (6): Defensa volcó el ataque por su sector en el segundo tiempo y por momentos lo complicaron, de todos modos fue clave en el tercer gol ya que recuperó el balón y asistió a Gamba con un pase largo.





Yeimar Gómez Andrade (6): Buen partido del colombiano, afianzado como titular le aporta juego aéreo al equipo y solvencia en el mano a mano. Aún cuando Defensa lo complicó por momentos.





Jonathan Bottinelli (6): Al igual que su compañero de zaga se mostró firme, lo ayuda el desgaste de los volantes para terminar marcando en un sector reducido y no tener que salir tanto a los costados.





Bruno Pittón (6): Pasó poco al ataque, dado que se dedicó más a cuidar su sector y eso hizo que estuviera más atento a la marca. La llegada de Madelón lo acomodó y se lo nota más tranquilo.





Diego Zabala (6): Su acción más positiva fue en el primer tanto al pelear un balón que terminó en los pies de Franco Soldano. No lució tanto en función ofensiva pero se sacrificó mucho en el ida y vuelta.





Nelson Acevedo (6): Salió porque estaba amonestado, pero metió y cortó mucho en la zona media, otro de los jugadores que levantó mucho su nivel en función al torneo anterior.





Bruno Pittón (6): Se consolidó como titular, en su puesto natural es decir como volante central, siempre bien parado se complementa muy bien con Acevedo.





Claudio Aquino (5): No termina de engranar y es evidente que no lo conforma la posición en la que juega y por eso no puede explotar su potencial. Aún así Madelón sigue confiando en sus condiciones.





Lucas Gamba (8): Una exquisita definición en el segundo gol rematando como venía y ubicando el balón al lado del caño derecho. Y luego asistió a Soldano en una contra perecta. Determinante por su velocidad y atrevimiento para encarar y además dar una mano para retroceder.





Franco Soldano (9): Contundencia pura, dos tantos para darle el triunfo a Unión el primero con una buena definición y el restante con una media vuelta que tuvo la complicidad del arquero. Y participó del tercero bajando el balón para Gamba.





Damián Martínez (-): Es siempre uno de los primeros cambios, lo utiliza como volante por derecha cuando el equipo está en ventaja para aprovechar su velocidad en la contra.





Manuel De Iriondo (-): Reeemplazó a Acevedo y se paró como volante central para aguantar la embestida de Defensa y Justicia que tenía el balón y atacaba con mucha gente.





Julián Vitale (-) Debutó con la camiseta rojiblanca pero jugó pocos minutos cuando Madelón buscó agrupar varios jugadores en zona de contención.

























Nereo Fernández (4): Falló en el gol al salir a cortar el centro y dejar el balón servido a Ciro Rius y en la segunda etapa falló en el cálculo en un centro y Botinelli despejó el balón casi en la línea.