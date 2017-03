"Estos partidos se quieren ganar siempre"

Los dirigentes también viven este partido de manera muy especial. Lejos de abandonar sus ocupaciones, es cuando deben redoblar los esfuerzos para que todo salga bien.





Asimismo, cuando Patricio Loustau marque el comienzo del cotejo, sentirán a pleno una sensación única que puede entregar este tipo de encuentro.





Luis Spahn charló con FM La X sobre muchos temas inherentes al Clásico y la actualidad de un equipo que inició de muy buena manera su participación en el calendario 2017.





En el inicio, se refirió al día de juego del tradicional enfrentamiento: "Jugar el sábado no cambia nada lo deportivo. Para los socios puede tener alguna incidencia porque hay un grupo que trabaja sábados a la tarde. Igual la gente pide el día para disfrutar de un partido especial".

Por segunda vez consecutiva, Patricio Loustau será el encargado de impartir justicia en el estadio de la Avenida López y Planes. Al respecto, el titular rojiblanco expresó: "Patricio Loustau es un árbitro que nos agrada en general. Los socios tenían cierto rechazo a Laverni, pero bien. Yo creo que no tenemos que preocuparnos. Va a ser un arbitraje sano, honesto y de una persona que está cumpliendo muy bien".





Pensar en el socio

Con un fútbol argentino en crisis y una inactividad extendida de manera inusual, Spahn y el resto de la CD son conscientes de que no era conveniente pedirle una contribución extra a los asociados: "Estamos haciendo un gran esfuerzo económico, pero decidimos no poner el día del club en el Clásico. La gente está en un momento crítico del país y nos acompañó con la cuota en este tiempo sin fútbol. No es la mejor decisión económica por todos los inconvenientes que tuvimos, pero entendemos que debemos privilegiar a los dueños del club".





Más adelante, se refirió a los costos que le insumirá a Unión organizar un partido de esta trascendencia: "Los costos del operativo policial son el doble de un partido común de local. Calculo que nos saldrá entre 200 y 250 mil pesos".





Respecto al resultado y un posible premio, el máximo dirigente tatengue dejó en claro que "son por todo el año deportivo y el clásico lleva los premios mayores. Los jugadores tienen todo acordado".

Plena confianza

El buen presente del equipo de Pumpido también ilusiona a Spahn, quien dijo: "Uno no se queda tranquilo por haber ganado los últimos dos Clásicos, porque estos partidos se quieren ganar siempre. No estoy más tranquilo por eso. Los socios quieren ganar siempre porque son objetivos nuevos. Hay un plantel con una entrega bárbara, un cuerpo técnico que sabe leer bien los partidos y estamos tranquilos con eso".





"Es cómoda"

Al momento de hablar sobre su relación con José Vignatti, presidente de Colón, enfatizó: "La relación con Vignatti es cómoda. No tenemos muchos encuentros, pero bien. Solo es una rivalidad deportiva".