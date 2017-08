Fueron presentados los últimos dos refuerzos de Unión

Este sábado fueron presentados en una conferencia de prensa las dos nuevas incorporaciones de Unión, el delantero Franco Fragapone y el lateral izquierdo Luciano Balbi. Fue en una sala que tiene la institución en su sede social, donde ambos jugadores fueron acompañados por el secretario deportivo Martín Zuccarelli que, como es habitual, hizo una breve introducción para que luego tomen la palabra los protagonistas, tras el entrenamiento de la mañana en el predio Casasol.









"Las expectativas son buenas. Donde voy a jugar, siempre trato de hacerlo de la mejor manera. Hace un mes que se comunicaron con mi representante; después quizás el mercado fue un poco lento, pero por suerte llegó todo a buen puerto. En los últimos días me llamó Leo (Madelón), así que estoy muy contento. Me motiva que un club como Unión me llame. Me gustó la idea y por eso hay que trabajar con mucha humildad", comentó Luciano Balbi, que llega proveniente de Valladolid de la Segunda División de España.









Asimismo, agregó: "Me falta la integración al grupo nomás, porque después estoy bien desde lo físico, pese a no hacer pretemporada, ya que estuve entrenando solo". También resaltó que tuvo un primer encuentro con el entrenador Leonardo Madelón: "Se pudo charlar un poco, de su idea de grupo y de lo que quiere de nosotros. Lo primordial es generar una armonía en el plantel".









"Sabe a lo que juega"

También tomó la palabra Franco Fragapane, que contó cómo se dio su arribo al Rojiblanco: "La verdad que me sorprendió un poco, porque tenía contrato en Arsenal . Hablé con Martín (Zucarelli) esta semana, que me llamó y arreglamos todo rápido. Así que estoy a disposición del técnico".