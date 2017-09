Gamba: "Cambiamos bastante en lo táctico"

En el inicio de la charla, en conferencia de prensa, el mendocino comenzó hablando del buen presente que está atravesando el equipo y destacó: "Nos conocemos bastante con todos, por lo que seguramente saldrá un muy buen partido y bastante duro para los dos. Creo que hay que seguir ratificando lo que venimos haciendo, hacer un partido inteligente y no volvernos locos en salir a atacarlos ya que tiene jugadores rápidos por afuera y arriba dos nueve que son muy buenos, por lo que tenemos que estar siempre bien parados, ser aplicados y no cometer errores, que sería lo ideal".





Posteriormente, se le preguntó si los sorprendió encontrar la idea que pretendía Madelón tan pronto en la temporada y afirmó: "No nos sorprendió, era lo que esperábamos y veníamos trabajando. A veces es difícil que te salgan las cosas bien tan rápido pero era lo que pensábamos y lo ideal para nosotros".





Sobre las cuestiones a tener en cuenta del rival, contó: "Nosotros hacemos más hincapié en lo nuestro, de estar siempre bien concentrados, bien parados, no darle espacios al rival en ningún momento, defender los 11 siempre bien parados y concentrados, y cuando tenemos la pelota intentar de aprovecharla, tratarla bien, moverla de un lado hacia el otro, atacar con profundidad y claridad, lo venimos haciendo bien y queremos hacer eso ante Huracán".





Sin embargo, hizo referencia a los puntos fuertes del Globo y analizó: "Tanto Coniglio como Wanchope, Romero Gamarra y Solís son jugadores muy importantes. Pero nosotros tenemos defensores muy buenos y un plantel muy bueno para replegarnos y nublarlos, Dios quiera que lo podamos hacer de la mejor manera".









En cuanto al nivel que vienen demostrando los equipos en la Superliga, destacó: "Los equipos vienen teniendo una idea de juego, hay otros que marcan la diferencia y estilo de juego, con mucha superioridad sobre los rivales como Boca y River. Los demás estamos parejos, creo que hay equipos muy bueos que vienen haciendo las cosas bien hace varios años y lo vienen demostrando hace muchos años"





Luego, se le preguntó sobre lo que cambió en el equipo en referencia a los últimos meses y afirmó: "Cambiamos bastante en lo táctico, físicamente nunca estuvimos mal, pero no se nos dieron los resultados y parecía que era por eso. Ahora tácticamente estamos muy aplicados, prácticamente no tuvimos errores y quedó reflejado en los resultados".













También hizo referencia a su gol ante Defensa y manifestó: "La enganché muy bien, fue uno de los más lindos, no tengo muchos goles, así que creo que fue muy lindo porque fue de zurda y porque intenté hacer lo que salió. Eso me dejó muy contento, hay que seguir por este camino, y creo que nos da mucha confianza a Franco (Soldano) y a mí que se nos estén dando los goles, y a todos los chicos en ofensiva. Eso da confianza al resto del equipo, ellos se apoyan en nosotros para definir en el arco rival y nosotros en ellos para mantener el arco en cero".





Y agregó: "Mientras se den los resultados si hacen los goles los defensores nos da lo mismo. Mientras los resultados se den positivos para el equipo nosotros también hacemos un trabajo muy físico a la hora de defender y no se nos cae nada. Mientras ganemos no nos importa quién haga los goles. Siempre me gusta jugar más de mediapunta o delantero, muchas veces jugué de volante o extremo por afuera que también me gusta, pero si me dan a elegir prefiero jugar como delantero".









Lucas Gamba recuperó considerablemente su nivel con el regreso de Leonardo Madelón a Unión, que arrancó de la mejor manera la temporada avanzando en la Copa Argentina y sumando siete de nueve puntos en la Superliga.