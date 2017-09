Gugnali se mostró "dolido" y "desilusionado" con Unión

El exayudante de Alejandro Sabella en la Selección Argentina no ocultó su malestar con los dirigentes de Unión, ya que "me dijeron que sí y no me llamaron más" cuando estaban buscando un mánager. "Fue lo más triste que me pasó después de perder la final del Mundial", afirmó