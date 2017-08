Juan Manuel Llop: "Unión es un equipo prático y ordenado, muy de Leo"

"Desde lo deportivo estamos listos para competir. Ahora solo esperamos que lo que suceda sea positivo para jugar el día lunes con todos los jugadores". Esto declaró el entrenador de Newell's , Juan Manuel Llop, en diálogo con el programa Dale Dale Deportivo que se emite por Aire de Santa Fe (91.1), en la antesala del choque de la primera fecha de la Superliga ante Unión.









Sus conceptos iniciales se deben que, si no se abona gran parte de la duda, la Lepra no podrá comenzar el torneo y justamente es un tema que la interesa al Tate, que ya lo tiene como primer rival. El Chocho, como quizás más se lo conoce al DT, expuso que desde la dirigencia le dijeron "que entre este martes y miércoles puede haber novedades. El presupuesto quizás en su momento era tan alto que hizo que se llegará a esta instancia de zozobra".





Asimismo, para tratar de mantener todo en su lugar, declaró: "Primero hay que tener tranquilidad y saber el camino que tenés que recorrer. Cada jugador que fuimos a buscar quiso venir pese a todo lo que es de público conocimiento. Por eso desde la dirigencia hay que tratar ahora de ser confiables en transmitir un mensaje y que sea creíble".





"No es fácil trabajar así, porque cuando salen muchas noticias malas, se siente. Por eso hay que tratar de encontrar la senda de lo positivo para que las cosas se acomoden", agregó, respecto al tema de las deudas. "Me parece que está bien que los clubes lleven un orden. Me tocó estar en Rafaela donde no pudimos incorporar jugadores por eso. Entonces si es parejo para todos, me parece bien", acotó.





Respecto a la Superliga, manifestó: "En el torneo pasado terminaron los grandes arriba. River Boca están un escalón por encima del resto y calculo que será más de lo mismo, donde nosotros tratamos de pelearla desde atrás".





Indefectiblemente, apuntaló que ya tiene analizado a Unión, su rival del lunes, a las 19.05: "A Leo (Madelón) lo conozco, tengo una buena relación y por eso sé que será un rival muy difícil. Lo vi contra Lanús, donde fue un equipo muy práctico y ordenado; muy de Leo, así que esperemos resolverlo de la mejor manera".