La revancha de Nelson Acevedo

"Estoy muy contento y feliz de volver. Me siento muy cómodo acá, al igual que mi familia y eso me llevó a querer seguir. Por suerte me siento bien, pese a que me perdí una semana, así que estamos haciendo trabajos físicos para ponerme a punto", reconoció Nelson Acevedo, quien renovó su vínculo en esta semana, en un tema más que importante para el entrenador de Unión, Leonardo Madelón , que lo quería en su plantel.