La semana corta tiene un gran interrogante

Unión estiró su invicto en el Tomás Ducó y la cosecha es por demás de positiva en muchos rubros: el equipo está invicto, tuvo tres partidos de cuatro fuera de Santa Fe y en dos no le anotaron goles.





Además, Leonardo Madelón desde que se puso en marcha la Superliga pudo plantar en campo la misma formación contra Newell's, Gimnasia (LP), Defensa y Justicia y Huracán.





El inconveniente que deberá resolver el DT junto al cuerpo médico es saber si la lesión que arrastra Claudio Aquino le impide seguir en esta tónica de no mover nada y confiar en los mismos soldados.





Hay que recordar que el exjugador de Belgrano no trabajó con normalidad la semana anterior y pidió expresamente ser de la partida, a sabiendas que podría terminar como finalmente sucedió.





Esa molestia en el aductor que lo marginó el último sábado es el gran interrogante a resolver con pocos entrenamientos por delante, teniendo en cuenta que el viernes, en uno de los tres adelantos, Unión recibirá a Olimpo, a las 19.05 en el 15 de Abril.