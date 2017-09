Las razones del auspicioso comienzo

El defensor Jonathan Bottinelli tendrá tal vez, al igual que sus compañeros, una linda prueba este sábado cuando Unión visite a Huracán en el Tomás Ducó.



Por eso, en el inicio de la charla con la prensa, el experimentado jugador hizo referencia a cómo marcar a Wanchope Abila, goleador del Globo: "Hay que estar atentos adentro del área, sabe olfatear la jugada y hay que estar cerca, no darle distancia para que pueda definir, pero Huracán no solo se basa en Abila, están Pusseto, Romero Gamarra, varios jugadores que están atravesando un gran momento, tenemos que hacer un gran partido si queremos llevarnos los tres puntos".





Más allá de los resultados positivos, la solidez defensiva es uno de los aspectos positivos que viene entregando este Unión en el tercer ciclo de Madelón al mando. En este sentido, apuntó: "No defendemos solo los centrales y el arquero, lo hacen todos desde la primera línea con Gamba y Soldano, hasta los del fondo si estamos compenetrados nos será mucho más fácil cuando tengamos la pelota, venimos bien y tenemos que seguir reafirmando todo bueno que venimos haciendo y aprovechar las oportunidades".





Tal vez en el camino del rojiblanco, sin desmerecer los rivales anteriores, se presenta un escollo con una dosis superior de dificultad, no solamente por los dos triunfos que también acumula en fila, sino por la concepción futbolística que pregona su DT Gustavo Alfaro. Al respecto, Bottinelli disparó: "Los rivales son todos difíciles, cada uno tiene su forma de juego, uno siempre quiere jugar contra los mejores, tenemos una gran medida de cara a lo que viene para ver donde estamos y seguir creciendo como equipo".





El auspicioso inicio de la Superliga con dos triunfos en tres presentaciones más aquel empate inicial en Rosario le dan crédito al zaguero para afirmar, de acuerdo a su criterio, las bondades de este comienzo: "Creo que tenemos en claro la idea que pregona el entrenador la estamos llevando a cabo bien, siempre hay cosas por mejorar, tener un poco más de posesión y descansar con la pelota nos da más tranquilidad a los que tienen que estar para la creación, sobre todo a los jugadores del medio que están par la creación y después de tanto tiempo no tenerla se quedan si piernas o nos falta esa lucidez recuperando la pelota antes y teniendo más volumen de juego".





Lejos de quedarse con lo que hicieron, Bottinelli sabe que deben mirar para adelante: "Somos un equipo en formación, nuevo, nos estamos conociendo, lo que uno trata es tener un poco más la pelota, así se nos va a hacer más fácil la forma de crear. En el plantel hay grandes jugadores y es todo más fácil, nos encontramos en una linda posición y lo que tenemos no pensamos más en eso, tenemos que ir en búsqueda de lo que viene".