Le ofrecieron a Unión un delantero con pasado de Selección

El presidente de Unión, Luis Spahn , salió a dar la cara en estas últimas horas después del saldo caliente que dejó la reunión de comisión directiva del lunes pasado. En algunos medios, se mostró molesto con los "informantes" pero, a su vez, reconoció que existen diferencias y que gran parte de la Subcomisión de Fútbol presentó su renuncia. De todas maneras, no fue aceptada.





LEER MÁS: Nereo Fernández podría volver a sumar minutos





Fue así como sus dichos resonaron en todo Santa Fe, generando un sinnúmero de comentarios. Amén de si gustaron o no, lo importante es que fue la voz oficial que se esperaba y dio a conocer algunas cosas, sin entrar en detalles, por pensar que no son necesarios o que no ayudan a contribuir con llegar a solucionar las inquietudes que imperan en un fútbol cada vez más arraigado en los argentinos.





LEER MÁS: Unión puso a la venta la renovación de palcos y plateas





Pero en esta misma sintonía, también el mandamás rojiblanco dejó en claro que los movimientos por sumar los refuerzos que solicitó el DT Leonardo Madelón son constantes. Quizás la complejidad del mercado hizo que no haya por ahora más de las seis caras nuevas que actualmente se integraron. Hoy volvió a dialogar con los medios y declaró que en las próximas horas estaría llegando a la capital provincial un defensor. Lo único que no trascendió es el nombre, con lo cual habrá que estar atentos a que llegue la confirmación de la institución en las redes sociales, como lo viene haciendo en este proceso.





Pero paralelamente existen otras gestiones y Madelón también apuntó que necesita de por lo menos dos delanteros más. Uno de los trascendidos es el uruguayo Fabián Estoyanoff (ver aparte), quien milita en Fénix. Sin embargo, otro apellido sonó con mucha fuerza e, incluso, fue reconocido por Spahn. Con solo escucharlo, casi que seduce a cualquiera, pero está en el primer paso de cualquier tratativa: el convencimiento y el visto bueno del entrenador.





LEER MÁS: El uruguayo que pretende Leonardo Madelón





En realidad se trataría más bien de un ofrecimiento más que de una gestión encarada por Unión, pero se está evaluando la posibilidad. No es centrodelantero, que es un puesto que Madelón quiere imperiosamente, pero brinda más variantes para jugar por las puntas. Se trata de Juan Manuel Martínez, de último paso por Vélez.





Juan Manuel Martínez.jpg





Su temporada en el Fortín no fue del todo buena, más que nada porque desde los resultados, dicho equipo no fue protagonista pero así y todo, todos conocen el potencial que puede brindarle a Unión. Tiene 31 años y está barajando además otras ofertas. También se supo que fue ofrecido a Colón , pero en este caso no tendría el visto bueno de la dirigencia.





Es así como habrá que aguarda para saber cómo puede terminar esta historia, si se puede dar o si es descartado. Además, se viene un defensor. ¿Quién será?