Leonardo Madelón cargó duro contra Rodrigo Erramuspe

La serie de cuartos de final de la Copa Santa Fe no comenzó de la mejor manera para Unión, que en la ida perdió este sábado 2-0 ante la reserva de Rosario Central. De todas maneras, no es una historia que no pueda revertise, aunque por lo menos ya parte como una tarea compleja.





A la salida de los vestuarios, el entrenador rojiblanco, Leonardo Madelón, fue autocrítico como siempre, pero antes de meterse de lleno en el análisis del partido, lo primero que hizo fue enaltecer el acompañamiento de los hinchas: "Quiero agradecerle a la gente de Unión, que hizo el esfuerzo para venir a ver una fiesta, pero lamentablemente no pudimos dársela desde lo futbolístico".





Seguidamente, comentó: "Sin dudas que esperábamos más. Bien en el primer tiempo, pero después cometimos muchos errores y lo pagamos caro. Vi a los jugadores sin chispa, pero la realidad es que venimos con mucha carga física y se sintió, porque los vi cansados. De igual modo, tampoco es que esto no está cerrado; tenemos una revancha la semana que viene".





Pero su diagnóstico fue todavía más allá: "Fallamos en la circulación y en la tenencia de la pelota. Seguro habrá variantes. Me sirve para evaluar este tipo de cosas, porque estos golpes nos ayudan a mejorar. Nos topamos con un equipo preciso y que manejó bien la pelota. Ahora solo tenemos que enfocarnos en dar vuelta esta historia".





Indefectiblemente, no pudo evitar hablar respecto a las posibles incorporaciones: "No nos tenemos que apresurar. Hay que manejarnos con tranquilidad. Nos vamos un poco tristes, porque nosotros siempre nos queremos ir con una imagen ganadora. Puse la mejor defensa que había. Van a venir dos o tres jugadores, por eso al hincha de Unión le digo que se quede tranquilo. Fue un buen examen, pero esto no terminó".





Uno de los temas de la semana fue la confirmada salida de Rodrigo Erramuspe a Independiente Medellín de Colombia y, ante esto, el Francés fue categórico. "No me gusta tener a un jugador que no quiera estar en el plantel. Para eso, que siga se camino nomas. Esperaba que viniera a saludar aunque sea, pero ni eso. Me molesta que le dimos 15 días de trabajo y no dijo nada. Pero ya está, no me quedo esperando a ver qué hará. Estamos buscando variantes".





"Estamos buscando algunos jugadores en ataque también. Tenemos que tener paciencia. Hay buenos jugadores, pero la realidad es que hay que tener recambio", resaltó.





En el final, reconoció el interés por Fabián Bordagaray: "Es un buen jugador, que no tuvo un buen año en Central, pero venía de uno destacado en Defensa y Justicia, y nos podría venir bien. Sé que el tema está complicado, porque está esperando quizás una oferta de afuera. Veremos qué pasa".