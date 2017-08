Luis Grillo, representante de Cosaro: "Guillermo está destruido"

"Sinceramente estoy totalmente sorprendido. No alcanzo a entender, incluso después de haber leído lo que pusieron en las cuentas oficiales del club. Quise hablar con el presidente, tres veces probé y no pude". Esta fue la reflexión inicial que hizo en diálogo con Radio Sol 91.5 el representante de Guillermo Cosaro, quien finalmente no jugará en Unión, tras la confirmación oficial del club en las redes sociales





Sin dudas fue la bomba del día en el mundo rojiblanco. Horas atrás, se había oficializado al lateral izquierdo como nueva incorporación, tras su último paso por Sarmiento de Junín, pero este miércoles la historia tuvo un cambio radical que terminó con la caída de la negociación. ¿Qué paso? Textualmente la institución adujo "diferencias contractuales con la representación del jugador". Es así como se le daba un corte definitivo a la situación.





Pero la vorágine del fútbol siempre deja estelas y, en este caso, todo derivó en una polémica porque desde el entorno del futbolista se vieron pasmados ante esta decisión y más por el supuesto porqué. Es así como Luis Grillo plantó un panorama bastante diferente.





Guillermo Cosaro



"Desde que se empezó a hablar de la posible vinculación de Guillermo a Unión, les hicimos saber que hace 45 días tuvo una rotura parcial del cuerno del menisco. Fue operado en Sarmiento de Junín y se le informó al club de esta situación. Se le llevó estudios de resonancia magnética que se hizo en un centro médico acá en Córdoba y hace 45 días que entrena en un lugar especializado. Fue así como nos dijeron en Santa Fe que le iban a hacer todos los estudios de rigor y nosotros dijimos que no había ningún problema. Anoche (por el martes) cerca de las 12 le hicieron la revisión médica mediante una resonancia y esta mañana (por este miércoles) el médico dijo que veía la cirugía y que estimaba que su recuperación demandaría entre 20 días o seis meses. Una cosa bastante extraña", contó.





En base a eso, continuó: "Hace 27 años que estoy en este trabajo y es la primera vez que me pasa. A parte, un profesional como Guillermo, que estuvo meticulosamente cuidándose y que después ve que esgrimieron que hubo inconvenientes con la representación, se sintió muy golpeado. Suena a fuera de contexto".





"Hablé con el entrenador (Madelón) después de enterarme de esto y le expliqué cómo era la cosa. Estoy sorprendidísimo y lo que más me preocupa es la información cruzada, porque esto de poner problemas de otra índole no cierra. Teníamos todo acordado, incluso le había avisado de este problema menor y terminó pasando esto", acotó.





Sin dudas que generó un inconveniente que el propio Grillo no quiere pasar por alto: "Ahora voy a tomar todos los estudios y los llevaré a Futbolistas Agremiados para presentárselos al doctor Bastista, con quien tengo una buena relación, para que me brinde un informe. No voy a dejar esto así como así, de ninguna manera".





Guillermo Cosaro





Luego, insistió: "Intenté hablar con el presidente ( Luis Spahn ), pero no pude dar con él, cosa que también me sorprende. Están jugando con la carrera del jugador. Mi experiencia me dice que si Guillermo no estaba en condiciones, no iba a ir a ningún club. Me pasó con varios que se estuvieron que quedar parados seis meses, pero este no es el caso. Esto es lesivo. Guillermo Cosaro está en condiciones de entrenar".





Cada palabra denotaba el fastidio y la impotencia a la vez: "Yo tengo que defender al jugador, porque tiene que seguir trabajando. El tema de Unión ya no tiene retorno. El doctor se equivocó. Guillermo está destruido, porque tenía muchas ilusiones de jugar en Unión, club que adora. Ahora solo estoy esperando que me devuelva el llamado el presidente".