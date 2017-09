Luis Spahn contó lo que todos los hinchas estaban esperando

En Unión hay una aura de suma tranquilidad. El buen presente en la Superliga hace posible que se trabaje con más comodidad y mejor. Incluso, muchos se ilusionan a pelear por cosas importantes y, si bien los propios protagonistas también quieren lo mismo, tratan de tener mesura, buscando en todo momento ser realistas.





Es más, el propio entrenador, Leonardo Madelón, dijo de modo risueño después de la victoria ante Defensa y Justicia "vamos a sacarle una foto a la tabla". Era porque transitoriamente había quedado como único líder. Un cambio radical desde lo anímico para un plantel rojiblanco golpeado por lo la última campaña, y sin dudas que ya se empieza a ver el trabajo del DT.





Pero desde lo bajo y sin demasiadas estridencias, la dirigencia se enfoca en tratar de darle formar a una idea: crecer. Es así como encabezados por el presidente Luis Spahn, se está gestando un proyecto a largo plazo. En un alto a sus actividades, el mandamás tatengue habló este martes –en el programa Dale Dale Deportivo que se emite por 91.1–, del presente y algunas cosas más.









Inicialmente, admitió que le quedó la espina de no haber podido contratar a un delantero más: "La realidad es que no quedamos conformes, porque deseábamos traer uno o dos jugadores más. No los encontramos y, traer por traer, es una equivocación. Estamos contentos con las incorporaciones que concretamos y lo hicimos con la plena confianza de haber elegido a buenos profesionales. Satisfechos por la calidad que sumamos, en cuanto a la cantidad nos hubiese gustado traer alguna alternativa más para la ofensiva. Juegan once, pero no pueden estar siempre los mismos, porque muchas veces hay suspensiones o lesionados y por eso nos queda ese saldo. En defensa y el arco pienso que estamos bien cubiertos y con buenas alternativas"





"No es tan fácil sumar incorporaciones, porque el mercado estaba escaso de ofertas y los clubes necesitábamos algunos jugadores. Algunos de ellos con el fantasma del descenso dando vueltas y por eso la obligación de logros era una fija. Pero la realidad es que el mercado se secó de alternativas y hay escasez de futbolistas. Son las reglas del juego, no me estoy lamentando, porque son iguales para todos y en ese aspecto creo que la equidad no es mala", agregó.





Uno de los temas de abordaje fue cómo quedaron las finanzas a raíz del nuevo despliegue económico, teniendo en cuenta que se incrementó en un 40% el presupuesto para el fútbol: "En un vaivén de circunstancias, tuvimos que aplicarnos a lo deportivo por sobre lo económico y tuvimos que centralizarnos en base a las sensaciones y sentimientos de los unionistas en la incorporación de jugadores, haciendo el mayor esfuerzo económico posible, postergando un poco todo lo inherente a la infraestructura. Ya vendrá el momento de retomar las obras, pero en este momento tenemos un cronograma financiero que no es preocupante, pero tampoco cómodo. Con el fair play como castigo, tenemos que estabilizar el presupuesto para cumplir con todo y no caer en penas por incumplimientos".





Seguidamente, echó por tierra con la versión de que se estaría gestionando una importante venta para el próximo mercado de pases: "Es una información incorrecta. Hay dos alternativas: los mercados ya están cerrados y nosotros no permitiremos que ningún inversor venga a tomar parte de nuestro capital, que es lo que podría pasar en este momento. No hay ningún interés y sería inviable que pase. No somos de los clubes que vendemos juveniles o jugadores fuera de temporada, y a terceros".





"No estamos trabajando en nadie. Estamos abocados al torneo, en el día a día y en el próximo rival. Sería desubicado pensar en medio de un torneo negociar jugadores, porque la fase grupal y el sentido de pertenencia son factores fundamentales para lograr resultados. Eso recién será para diciembre o mayo o junio del año que viene. Somos un club que, cuando hay interesados en nuestros jugadores, analiza las ofertas y si convencen las tomamos", acotó.





En ese sentido, resaltó que la idea pasa por renovar contrato con Gamba: "Lucas es un jugador que dio muchísimo por el club, creo que cumple ya cuatro años en la institución y es un tema que tenemos que resolver. Están abiertas las puertas a todas las expectativas. Es un jugador que quiere mucho al club y puede que tenga también un ciclo cumplido o quiera continuar, algo que pasará por sus sensaciones personales. Su contrato vence en junio del año que viene".





"Siempre se instalan rumores. Tuvimos menos ofertas de las que se comentaban. Es un jugador que es muy interesante, regular y buena persona y eso lo hace querible para cualquier otra institución", expuso.





En cuanto al aspecto general, reconoció: "Sabemos que el trabajo siempre nos dará mejores oportunidades, sin descuidar tampoco otros factores que, a fin de cuentas, son los que hacen posible los buenos resultados. Lo bueno es que el plantel y el cuerpo técnico saben que hay que solidificar algunas partes para seguir mejorando. Estamos muy confiados y tranquilos".





Uno de los temas de debate en las reuniones de comisión directiva era el posible aumento de la cuota: "Yo era partidario de no aumentar la cuota social, pero otros propusieron llevarla con un pequeño aumento, que se comunicará en las próximas horas, para no estar jugando tanto a las escondidas. Sabemos que el país tuvo un 2016 muy complicado y por eso la idea es tratar de no golpear el bolsillo de la gente tanto, pero creo que hoy estamos un poquitito mejor".





"Tengo que agradecerle profundamente a todos los socios por el acompañamiento que nos dieron desde la cuota social, porque tuvimos una caída muy importante, con un receso enorme que hubo en el fútbol argentino, que nos dejó con menos espectáculos durante el año pasado, producto de algunos de errores en la organización. Teníamos un torneo de 38 equipos y ahora uno de 27 partidos, entonces cuando uno como institución no puede brindar lo que están esperando los socios, uno se ve regocijado por el acompañamiento en ese sentido", se sinceró.





Asimismo, ventiló que todavía es una incógnita saber qué resolución se tomará en cuanto al próximo partido de Copa Argentina ante Morón, ya que podría producirse un cruce de hinchas con Belgrano , que el mismo día (4 de octubre) jugará su partido en Santa Fe: "Está sin resolver la fecha sabiendo que puede haber un cruce. Entiendo que puede ser razonable, pero nuestra parcialidad tiene una conducta extremadamente buena y no me afecta en ese sentido como preocupación. Pero no hay tampoco por qué generar oportunidades de llegar a un conflicto. Falta saber entonces cuándo jugaremos y la sede".





Respecto a la tarea del secretario deportivo, Martín Zuccarelli, expuso: "Estamos muy conformes y por supuesto, le vamos a exigir más, día a día. Es una persona con una capacidad de articulación y relacionarse muy importante, pero más que nada con una visión ajustada en cuanto a las determinaciones que deben tomarse".





En la parte final, contó que ya se cristalizó la firma con Leonardo Madelón: "Sí, está firmado el contrato. Esto demuestra la conducta de la dirigencia y la confianza que tienen nuestros pares de otros clubes en ciertas circunstancias, como los representantes y los contratados, de que se dio una palabra y eso desemboca siempre en buen puerto y fue así como terminamos la firma del contrato de Leo después de dos meses".