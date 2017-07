Luis Spahn: "Se incrementará un 40% el presupuesto para el fútbol"

En un mercado que empieza a moverse en Santa Fe, más que nada en Unión con la confirmación de Leonardo Madelón como entrenador, la palabra que faltaba escuchar era la del presidente rojiblanco, Luis Spahn. Lo hizo con LT9 donde dio detalles cómo es el presente institucional, el arribo del nuevo DT y los refuerzos, entre otras cosas. "Dimos un adelante antes del inicio de la pretemporada", comenzó diciendo.





Primeramente, contó como se dieron las instancias de contratación del conductor que reemplazará a Pablo Marini, pasando por Gustavo Alfaro hasta Leonardo Madelón: "Hacemos un trabajo como racionalmente podíamos imaginarlo. Sonaba Alfaro, porque la gente lo proponía, pero nosotros hicimos un repaso completo de la grilla de posibilidades, donde también estaba Madelón. Justamente Alfaro desestimó la posibilidad. Nos planteó lo que imaginábamos y por eso le dijimos que se tomé unos días más para pensarlo. Después quedó en claro que tiene como prioridad no salir de Buenos Aires . Fue así como seguimos trabajando y nos acercamos a Leo. Incluso estuve charlando antes con (Cristian) Bragarnik (el representante) y después nos dijo que lo estaba pensando, porque no tenía prisa por empezar a trabajar otra vez. Muchas veces las contestaciones demoran y cuando tuvimos el sí le trasladamos las nuevas cosas que estamos haciendo, con el arribo de Martín Zuccarelli y demás. Nos encontramos con una respuesta favorable en nuestras exigencias".





Madela y Lucho.jpg UNO Santa Fe





Además, reconoció que había un plan B o C en caso que no se dieran estos nombres: "Nosotros mismos hicimos un plan de contingencia y elegimos tres alternativas por si se caía alguna. Nos llamaron 20 o 25 personas ofreciendo técnicos. Lo de Alfaro prácticamente no duró nada, porque no pensaba dirigir hasta fin de año y estaba también el impedimento de salir de Buenos Aires. Más, sabiendo que cuando salió a dirigir a Rosario Central no le salieron las cosas. A Pedro Troglio nunca se lo consideró. Nosotros no los llamamos. Incluso nos llamaron de Perú, pero nada hubo, sino más bien salió de los medios".









En cuanto al reclamo de los hinchas de cambiar e ir por cosas nuevas, dijo que para eso era necesario tomar el toro por las astas y encontrar un responsable del fútbol, como Martín Zuccarelli: "Confío en todos los dirigentes, pero creo que en los momentos de tormenta hay que tener un liderazgo. No es que me guste viajar a Buenos Aires todo el tiempo y gasta horas hablando por teléfono, por eso pensamos en la figura de una persona que se ocupe de estos temas del fútbol como Martín y evitar recaerle a la comisión directiva. La gente de unión estuvo molesta y por eso necesita que alguien se ponga a la cabeza del barco".





Seguidamente, hizo alusión a cómo están las negociaciones en la Argentina : "Estamos viendo las posibilidades. En el mercado de pases, las cotizaciones no son racionales. Algunos piden el doble de lo que uno espera. Trataremos de formar un equipo competitivo, porque tenemos que salir de esta situación en la que entramos. Si hacemos un torneo aceptable nos olvidaremos del descenso. Una vez que pase eso buscaremos subir un escaloncito".





Diego Villar.jpg UNO Santa Fe





La salida de Diego Villar fue otra de las consultas: "Hubo un consenso general. Nos dio mucho y pensamos que había un ciclo cumplido. Tenemos que buscar nuevos referentes. Fue una coincidencia de todas las partes".









Sin rodeos, admitió que cumplir con el pago de rescisión del contrato de Pablo Marini no será un problema: "Hay días que la situación me come y no me permite tener el tiempo suficiente para abordar todo. Pero no es algo que no se pueda solucionar. Es como que hay una ética del fútbol, porque no conozco nadie que reclame por un contrato completo. Fue más que nada por una bomba de humo de alguien".





Pablo Marini.jpg UNO Santa Fe



En una de las frases más importantes, destacó que "a nivel numérico, se incrementará un 40% el presupuesto para el fútbol. No hay ninguna ingeniería que hacer, solo hay que realizar evaluaciones y trabajar para traer a los jugadores que quieran y puedan venir. Hay material muy bueno y Leo entiende que muchos jugadores del plantel que se puede mantener. Será solo cinco o seis los refuerzos".