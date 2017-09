Madelón: "Contra Huracán no se puede fallar"

Sobre el estado del campo de juego, en diálogo con Fox Sports, manifestó: "Está bien, normal, como esperábamos, está golpeado por el recital (La Renga), un poco mejor que en el partido ante Newell's pero no hay excusas, ya hablé con los jugadores . Sabemos que no está en las mejores condiciones como estuvo siempre, pero no hay excusas. En algunas partes el piso está pelado, la pelota puede picar mal pero lo vimos y se puede jugar bien".





Luego, se refirió : "Está todo dado para hacer un buen partido, para atacarnos. Creo que somos dos equipos que nos vamos a atacar, Gustavo (Alfaro) trabaja mucho tácticamente, hay que tener mucha atención en todo lo que es pelotas detenidas, evitar foules en los costados, hay que tener mucha atención en esos aspectos porque ellos tienen muchos recursos. Pero nosotros estamos bien, compactos. Tenemos que hacer un buen partido, estamos preparados, no es casualidad, venimos bien, los dos equipos vienen en alza por lo que tiene que salir un partido con situaciones de gol, pero creo que no habrá un partido mesquino, será un partido con mucho juego y mucho vértigo".





"Si jugamos con los mismos está bueno porque habla que venimos haciendo las cosas bien, no hay lesiones y sanciones. Venimos bien, tenemos que ratificar lo que estamos haciendo, no salir del libreto. Tenemos que aferrarnos mucho a sumar, cuando se puede jugar y cuando no se puede no. Cuando se puede hay que arriesgar y cuando no, no. Es una cancha que me gusta, los dos equipos se van a ofrecer y no se puede fallar", agregó.





Por último, se lo consultó sobre si es un parido especial por su pasado en San Lorenzo y manifestó: "Lo respeto mucho al hincha de Huracán, y a mí también me respetan. Alguno siempre se acuerda pero no pasa nada y queda en el folclore del fútbol".

Leonardo Carol Madelón habló en la previa del partido ante Huracán, desde el mismísimo campo de juego del estadio Tomás Adolfo Ducó, donde hizo referencia al cotejo de la cuarta fecha de la Superlioga