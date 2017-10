Madelón: "Duele, pero es una derrota digna"

El plan ideado por Leonardo Madelón salió a la perfección en la primera etapa, superando a un rival como Lanús tanto en lo futbolístico como en el resultado. Lo incomodó, y supo controlarlo, pero además lo atacó y le marcó diferencias y en eso fue gran responsable el DT. Pero no pudo sostener ese ritmo en el segundo tiempo y por eso terminó perdiendo.





A la hora de hacer un balance de los 90' el técnico tatengue fue muy claro en sus conceptos e incluso con mucha altura evitó hablar del mal arbitraje de Juan Pablo Pompei quien claramente perjudicó al conjunto rojiblanco.





LEER MÁS: Unión cayó ante Lanús y dejó su invicto en la Superliga









Para luego agregar "Al equipo lo veía muy bien, incluso el resultado estaba más un 2 a 0 que un empate, pero está claro que el rival también juega. De última es una derrota digna, por lo cual debemos seguir insistiendo en esta propuesta, porque hicimos un gran partido. De todos modos en el fútbol el que tiene razón es el que hace los goles".





LEER MÁS: El uno por uno del Tate en la derrota ante Lanús





En otro tramo de la charla volvió sobre lo sucedido dentro del campo de juego "El primer tiempo era para una ventaja mayor, nosotros robábamos bien y teníamos espacios por izquierda, pero Lanús está entre los tres o cuatro mejores de la argentina y si te descuidás un ratito como nos pasó lo pagás caro".





Cuando lo consultaron por el arbitraje de Juan Pablo Pompei expresó: " Tengo mis dudas en el gol de Bottinelli, las cortinas se entrenan en el bÁsquet y en el fútbol. Y en el segundo gol de Lanús hay un offside de Acosta, pero es muy chato buscar por ese lado. La realidad es que no supimos resolverlo, sentíamos que el partido lo teníamos y ya en desventaja no tuvimos claridad. No obstante, jugando de esta manera vamos a ganar muchos partidos".

"Tenemos un sabor amargo, porque hicimos un gran primer tiempo y debimos hacer una diferencia más grande en la primera etapa en la casa de uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores .Y en el segundo tiempo nos replegamos, Lanús se encuentra con el gol y a partir de allí perdimos el estribo del partido". comenzó explicando.