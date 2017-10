Madelón: "Es un buen arranque de la mano de una realidad"

Apenas unos pocos minutos después de haber sumado su tercer triunfo en cadena, el DT Leonardo Madelón se sentó en la sala de conferencias y empezó a desgranar un nuevo triunfo de su equipo: "Fue un partido raro, es un rival al que respetamos mucho, nos sacamos de encima un rival muy difícil, con un técnico que está imponiendo una línea de juego, venían golpeados de Central y teníamos que darle otro golpe, el primer tiempo fue tenencia para Godoy Cruz y sin situaciones, pocas situaciones para Unión, les dije en el entretiempo que hicimos las cosas no del todo bien y podíamos estar en ventaja, cuando hagamos algo bien vamos a estar en ventaja. Hace mucho que no nos cobrabran penales a favor. Contento porque el equipo se está acostumbrando a pelear con el pelotón de la mitad para arriba que es lo que queremos".





El entrenador rojiblanco se encargó de expresar que "El de Morón hicimos un partido para ganar, el de Lanús hicimos cosas para ganarlo y no lo completás y terminás perdiendo, era revalidar todo lo que está haciendo el grupo, no es casualidad que estamos ganando partidos, los 3 de local, es muy bueno para Unión, si robás algo afuera todo suma, hay un grupo que arrancó bien, porque algunos están trabajando en copas, nosotros tenemos que salir de abajo y nos incentiva ver la tabla y estar un rato arriba, la gente tiene confianza, hay que tener paciencia, si te la crees estamos complicados".









Si bien Godoy Cruz tuvo un poco más la pelota, el entrenador de Unión afirmó lo siguiente: "La tenencia de la pelota es algo realativo, en el primer tiempo les decía a mis colaboradores que ellos tenían la tenencia y nosotros no hicimos nada y generamos dos claras, con Defensa tambien dio un balance de 60/40, es relativo, me gustan los equipos que tienen la pelota para lastimar, no vi de Godoy Cruz dos jugadas mano a mano, Unión las tuvo, el que hace el gol tiene razón y nos tocó a nosotros".





Este inicio en la Superliga lo pone a Unión en lo más alto de la tabla valorativa. Al respecto, Madelón disparó: "Es un buen arranque de la mano de una realidad, porque hace mucho que Unión no tenía este arranque sólido y con consistencia, no colgados del travesaño, no nos generaron faltas frontales, Unión generó pocas situaciones e hizo dos, toda esa suma hace que justifique el resultado, ganamos con rivales del fuste nuestro, queda cruzarse con rivales de mayor valía, estos partidos son los que hay que ganar, en otros momentos no los ganábamos".









Cuando le pidieron que defina al grupo que le toca dirigir esta temporadas, el propio Madelón enfatizó: "Son soldados en guerra, los veo muy bien, comprometidos en la causa, recién pedí un aplauso cerrado para ellos al ingresar al vestuario, no hubo un festejo desmedido, se dan cuenta que están creciendo como equipo, entrega el corazón y jugando así, uno es como entrenador de acuerdo al último resultado".