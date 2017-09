Madelón: "Hay que sacarle una foto a la tabla"

Leonardo Madelón ponderó otra vez la labor que realizaron sus muchachos después de hilvanar su segundo triunfo al hilo y llegar, al menos por unas horas, a la punta en soledad de la Superliga: "Estamos haciendo las cosas bien, aplicados, sabemos que somos un equipo muy justo de plantel, potenciando algunos jugadores que no estaban bien, más algunos pibes, no hay que confundirse, disfrutar un día y pensar en Huracán , es lo que me gusta por el corazón, el orden, la actitud, estamos ganando bien".La dupla Soldano-Gamba volvió a brillar y el propio entrenador se encargó de afirmar que "Soldano es el terminador y Gamba es el que hace más despligue, se llevan bien, hay que ver a pibes de abajo, entre todos vamos a tratar de andar bien, la meta es sumar puntos porque tenemos un promedio bajo".Cuando se metió de lleno en el análisis fino de lo que vio desde afuera en el 3-1 de sus muchachos, el orientador rojiblanco apuntó: "Defensa es un equipo aceitado de dos o tres años con técnicos importantes, buen trato de pelota, usar el ancho de la cancha, había que mandarlos al embudo, robar y salir rápido, hicimos los goles justos y después cuidamos el partido".Y más adelante, agregó: "Pensé que en el 2 a 0 estábamos bien, tuvimos una jugada desafortunada en el 2-1 y tratamos de atacar anchos, Britez cerró bien el costado, entre Zabala y Aquino le dieron fútbol , neutralizarlos en el juego de ellos, a Cubas, Castellani, hicimos un buen trabajo en todos los sectores y los cambios ayudaron".Al momento de la despedida, con una sonrisa amplia en su rostro, cuando le recordaron que al menos haste el domingo estarán en lo más alto de las posiciones, Madelón expresó: "Hay que sacarle una foto a la tabla, estamos para seguir jugando partidos, soltar a los muchachos, van a agarrar confianza, estamos con un perfil bajo, acusamos el semestre anterior un bajón que tuvimos, hay que conducirlo ahora y llegar bien a Huracán"