Madelón: "Ojalá que este momento dure mucho"

Se viene un partido clave para Unión en la Copa Argentina, ya que este jueves por los octavos de final enfrentará en Córdoba a Deportivo Morón, de la Primera "B" Nacional, por los octavos de final. Para Leonardo Madelón también será un encuentro especial, atendiendo a que en la anterior edición del certamen dio un paso al costado tras quedar eliminado a manos de River, ya que el DT había depositado todas sus fichas y expectativas en lograr el trofeo.





Por este motivo, a diferencia de los últimos partidos de la Superliga donde decidió no hablar antes de los partidos, brindó una conferencia de prensa antes del choque ante el Gallito, donde comenzó hablando de las chances de contar con Emanuel Britez, quien debió salir en el cotejo ante Olimpo debido a un fuerte golpe en la planta de su pie derecho. "Vamos a ver si puede estar, sino jugará Damián Martínez. El resto sería el mismo equipo con el ingreso de Matías (Castro) por Nereo Fernández", comenzó diciendo el DT.





En cuanto a la importancia que le da a este certamen, respondió: "Esta Copa Argentina es especial porque quedaron cuatro de los cinco grandes afuera, estamos pensando que nos pueden ganar ellos (Morón) si no hacés las cosas bien. No se trata de subestimar, se trata de no creer que uno porque es de una división más arriba, circunstancialmente, va a pasar, y allí está el error. Vamos a jugar contra un rival muy difícil, los conozco bien, tuve a Emanuel Giménez, conozco bien al Rengo Díaz, a (Gerardo) Martínez, a los centrales (Franco Rocca y Emiliano Mayola) que vienen jugando desde hace mucho, tienen buen arquero, buen técnico. Vienen de ascender y de eliminar a San Lorenzo, antes habían eliminado a Patronato y en la Copa anterior a Newell's. Es decir que es su especialidad jugar ante equipos de Primera. Sabemos todo eso y tenemos que hacer las cosas que venimos haciendo, sin relajarnos. Ellos hacen tres días que están instalados en Córdoba, pensando en nosotros y nosotros en ellos. Pero luego esto es fútbol, la cancha está bien, es grande, parece chica porque tiene las tribunas muy cerca. Estamos donde queremos estar con muchas ganas de jugar una instancia importante".





Union Madelón.jpg Prensa Unión







Una Copa atípica

Luego, se refirió al cuadro que tiene su equipo en la Copa para llegar lo más lejos posible y definió: "Uno es candidato natural, es la confusión que no debemos tener. Sino preguntale a Boca que le ganó hace u par de años la final a Central y ahora quedó eliminado con Central, preguntale a San Lorenzo que quedó afuera con Morón, Racing le ganaba 2-0 a Olimpo y después se comió cuatro goles en el segundo tiempo. No tiene nada que ver con un torneo largo, es solamente un partido donde tenés un resultado y otro que puede ser penales, pero hay que trabajar por el triunfo. Morón es un club y una ciudad importante, ascendió y está muy bien. No es una suma de miedos sino que estoy respetando al rival como corresponde, como ellos nos van a respetar a nosotros".





Sobre si es el partido más importante de lo que va de la temporada, dijo: "Para nosotros es importante, el entrenamiento de hoy para mí era el más importante, el de ayer era el de ayer, aprendimos a vivir el día a día y cada día es importante, por lo que no podemos pensar en Lanús el viernes que viene, tenemos que pensar cuántas cosas lindas pueden pasar si nos va bien, a la ciudad y a nuestra gente. Nos vamos a encontrar con un rival que nos quiere sacar todo, pero estamos bien y preparados. El hincha de Unión que esté tranquilo y con confianza que vamos a dejar todo, y cuando eso sucede es posible que la cosa termine bien. Todo el mundo está contento por cómo está el equipo, nosotros también. Así que esperamos el esfuerzo máximo, se los pido yo, lo necesitamos y no tengo dudas que estarán todos allí (en Córdoba)".





Posteriormente, se le hizo referencia a cómo muchos ya lo definen a Unión como "el equipo sensación", a lo que afirmó: "Creo que lo más importante para el cuerpo técnico es que el equipo arrancó bien, no logró nada. Lo más difícil es el día a día, la conducción, la relajación. Los peores enemigos de un futbolista son la distracción y la presión. La distracción es no creértela más de la cuenta, no desconcentrarte en la vida privada, en jugadas detenidas. Y la presión por lo que se genera con todo esto, Morón ya sabe cómo jugamos nosotros, entonces hay que redoblar los esfuerzos. Lo más importante es tener los pies sobre la tierra, estamos arriba pero es circunstancial. Igual hay que disfrutar, ya que en el fútbol siempre estás en guerra, es lindo verse arriba, con el plantel contento, ojalá que dure mucho".





Madelón.jpg Prensa Unión







El equipo

En otro tramo de la charla habló de cómo llega su equipo para la Copa, en cuanto a los lesionados del plantel y destacó: "Están todos bien, vamos a ver a Britez mañana, creo que no habrá problemas. Nereo tuvo una lesión, que no es grave pero quedará una o dos semanas fuera de competencia. El resto se recuperó bien, recién ayer hicimos algo tranquilo, e hicimos hincapié en todo, en cómo presiona Morón después de la segunda pelota, ganan y te atacan rápido. Hay que evitar hacer infracciones porque tienen buena altura y pelota parada a favor, nosotros tendremos que tratar de aprovechar todo lo que tengamos a favor, osea pelota parada o en el juego de terminarlo bien. Alimentando todo lo que venimos haciendo, que no hay misterios ni nada raro, pero parece que lo mejor está en toda la fuerza junta, el grupo está muy bien y eso se refleja en cancha".













Más adelante hizo hincapié en el rival y analizó: "No hay que entrar a luchar porque es negocio para Morón, conozco el ascenso y sé que los jugadores están acostumbrados a la fricción, a la lucha. Nosotros cuando no la tengamos tendremos que estar preparados para eso, y cuando la tengamos tenemos que demostrar si en verdad somos superiores. Eso recién se sabrá mañana a las 8 de la noche, ojalá tenga razón yo y que Unión haya demostrado por qué está en Primera. Pero el fútbol está abierto para todos, hay mucha maña y trampa. Por ahí hiciste un partido bárbaro y un tipo se ilumina te mete un golazo y rompe todos los esquemas. Pero vamos a hacer todo bien, nos tiene que ir bien, vamos con mucha confianza".





En referencia a si hay diferencia de jerarquía entre los dos planteles, opinó: "Cuando hablar de jerarquía es una palabra difícil, si decimos que tenemos más jerarquía podemos lastimar a los jugadores de Morón. Unión puede estar en el ascenso y Morón en Primera y no me gustaría que se diga que tienen más jerarquía, esa palabra representa que tienen mejores jugadores que vos. Capaz que estamos mejor posicionados en la divisional y que ellos que recién arrancan en la B. Es un torneo atípico, pero no solamente acá. También ocurre en España, donde jugaron la final Real Madrid y Barcelona, donde se mataban todos por estar en la cancha. Cuando arrancó jugaba el Real con el Alcorcón y el Barcelona con el Hospitalet, no sabían quiénes eran pero en la final querían estar todos. Por eso le doy importancia a la Copa Argentina, ya que tiene premios de clasificación a las Copas. A este momento lo estoy disfrutando mucho".