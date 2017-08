Madelón piensa en un equipo para dar vuelta la historia ante Rosario Central

Unión entrena a puertas cerradas, sabiendo que el próximo sábado a las 17 (se cambió el horario inicial de las 16), recibirá a Rosario Central con la obligación de dar vuelta el 2-0 de la ida para continuar en la Copa Santa Fe . Si bien es cierto que se trata de partidos preparatorios, en la cabeza del entrenador Leonardo Madelón no está quedar en el camino del torneo y por eso analiza qué es lo mejor.

Se especula con que puede haber variantes, pero más que nada de mitad de cancha en adelante, porque actualmente no cuenta con más opciones. Llegó Guillermo Cosaro, pero como no está preparado para salir al campo de juego, se prevé que no tocará demasiado el fondo dejando a Emanuel Britez en la zaga, aunque podría hacer un enroque con Agustín Sandona.