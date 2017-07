Marcelo Kobistyj: "Britez necesita un cambio de aire y un nuevo desafío"

"Para las partes, Emanuel necesita un cambio de aire, un nuevo desafío, vestuario, entrenador y club para que él pueda desarrollarse y que todos puedan tener un poquito más de calma en ciertas situaciones. En principio, Ema tiene contrato vigente por dos años más y por eso es jugador del club, pero estamos viendo algunas alternativas que le convengan al club y al jugador". Esta reflexión es de Marcelo Kobistyj, representante del lateral derecho de Unión Emanuel Britez , tras conocerse la decisión de emigrar.





La bomba explotó en las últimas horas, a raíz de esta determinación, que no solo bajó desde la dirigencia, sino también del entorno del jugador, el pasado fin de semana fue protagonista en una situación polémica con el integrante de la Comisión Directiva rojiblanca, Esteban Aignasse, donde incluso se da cuenta de que existió una agresión.





Marcelo.jpg Marcelo Kobistyj



Eso podría decirse que fue el detonante y, con el fin de encontrar la mejor solución, está todo allanado para que Britez busque continuidad en otra institución. Fue así como su representante habló este jueves con Radio La Red 96.7, donde dio detalles de cómo se está dando todo.





"Al club también la haría falta que Emanuel desarrolle su carrera en otro lado y, si quizás no se hace una venta definitiva, como en su momento acercamos y no pudimos llegar a un acuerdo, pueda tener la posibilidad en otro lado para que se calmen un poco las aguas y se forme, sabiendo que el club cuenta con un patrimonio para una posible venta a futuro. Así que en eso estamos. Mi diálogo con Luis (Spahn) es muy bueno desde siempre y creo que de a poco iremos encontrando la salida justa y que se merece Emanuel, que es hincha de Unión y quiere irse por la puerta grande, porque piensa volver en un futuro. A veces las chances que se presentan no van de la mano con los jugadores, pero estamos trabajando para que tenga la mejor salida, ya que la idea es que le convenga también al club económicamente", apuntó.





Asimismo, agregó: "Desde el primer día que me tocó ser su representante, le dije que necesitaba un cambio de aire, pero no porque esté mal en Unión, sino porque la idea también pasaba porque renueve sus expectativas en otro lado. Así que en ese punto estamos actualmente. Él es un gran profesional y gran persona y por eso estamos tratando de que todo esto se concrete".





Emanuel Britez.jpg UNO Santa Fe





Respecto a las opciones que hay, destacó: "No hay muchos marcadores de punta en el mercado con el carácter y las condiciones de Emanuel. En cuanto a lo económico de su salida, el club se mantuvo firme en una venta total, con lo cual hasta ahora no había sido posible porque nunca llegó una oferta concreta en esos números y creo que si se da una salida a préstamo, será con un valor que esté acorde en el mercado".





"Todo pasa también por cómo se dé la negociación y entender un poco el formato de salida para ir acercando los números. Generalmente los préstamos son de un año con opción de compra", manifestó.





"Hay intereses de otros clubes, pero cuando supieron que la posibilidad era a raíz de una venta en un costo elevado para ellos, algunas cosas se fueron enfriando. El mercado todavía está abierto y las posibilidades existen, porque Emanuel es un jugador requerido, ya que se desempeña en una posición en la que no abundan tipos como él y por eso es atractivo para cualquier club", aseveró.