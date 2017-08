Martín Zuccarelli contó por qué no pudo venir el delantero que tanto buscaba

"Luciano (Balbi) viene a préstamo por un año y Franco (Fragapane) por dos temporadas", expuso el secretario deportivo de Unión, Martín Zuccarelli, que fue quien estuvo en la presentación de los últimos dos refuerzos. Si bien quedan todavía tratativas para sumar a algunos jugadores más, está claro que la base está armada, haciendo la salvedad que no se pudo concretar el delantero que todos querían sumar y que pretendía el DT Leonardo Madelón.





Fiel al estilo de esta era, las caras nuevas fueron presentadas en conferencia de prensa y, después de una introducción, Zuccarelli le cedió la palabra a los jugadores. Pero indefectiblemente, llegó el tiempo de las consultas por parte de los periodistas, donde el secretario deportivo no tuvo problemas en responder.





Fue así como habló de cómo fue esta etapa de pretemporada, donde le tocó llevar adelante varias tratativas: "Bastante intenso por la cantidad de negociaciones que encaramos. Positivo por la calidad y cantidad que incorporamos. Hay una base importante. Lamentablemente iniciamos gestiones por el delantero importante que todos esperaban y no pudimos llegar a un acuerdo. No hubo ningún impedimento económico, ya que la mayoría de los casos fue porque los jugadores no aceptaron venir a Unión. Así que eso hizo que sigamos buscando. Fue el único puesto en el que nos faltó traer. En el resto, estamos muy conformes con el plantel que se formó".





"El balance es positivo. Sumamos jugadores de jerarquía, experiencia y juventud pero, por sobre toda las cosas, con hambre deportivo, como quería Leo. Es más importante eso que el nombre que puede traer a cuestas", se sinceró.





Se habló en los últimos días que existía una inhibición en Independiente y que podría impedir que Damián Martínez y Julián Vitale estén a disposición, pero en este sentido fue tajante: "Es un problema de Independiente y esperemos que se resuelva para el lunes. Igual nosotros estamos amparados". Esto se debe a que por las dudas ya se apeló a un refuerzo de amparo.





Y en otra de las preguntas expuso que la llegada de Ramiro Maldonado "depende de la decisión de Leo, al igual si aparece algo entre los jugadores libres".