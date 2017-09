Nereo Fernández: "El equipo estuvo a la altura"

Nereo Fernández no tuvo demasiado trabajo en el Tomás Ducó, aunque cada vez que Huracán llegó con peligro se mostró sobrio y seguro como cada vez que defiende el arco de Unión. Estuvo fino descolgando centros, sobre todo en el segundo tiempo, y en el primero apuró a Wanchope Ábila, quien tuvo un cabezazo a quemarropa, que terminó mandando afuera del arco del santafesino.





Luego del partido, el oriundo de La Brava hizo su análisis del empate y dijo: "El punto es muy importante porque jugamos ante un rival que juega muy bien y tiene un técnico muy inteligente, si bien las cosas no nos salieron del todo bien el equipo estuvo a la altura, a pesar que el juego que quiere Leo (Madelón) y tenemos no lo pudimos hacer. Es una pena que un equipo como este o el fútbol de Primera para mejor decir tenga este estado en su cancha. Es una pena porque queríamos jugar bien al fútbol y no se pudo".





Cuando se lo consultó sobre si el mal estado del campo de juego los perjudicó, explicó: "Un poquito nos perjudicó porque algunos muchachos estaban fastidiosos, se veía que queríamos jugar, Wanchope también estaba un poco enojado por el campo de juego, pero no es escusa porque es para los dos iguales. Intentamos simepre jugar al fútbol.





Para cerrar, destacó el gran arranque de temporada y dijo: "Es importante es un buen trabajo de todo el grupo, del cuerpo técnico, sus colaboraores y todos los jugadores que hacen que Unión hoy esté bien, así que seguiremos trabajando para seguir tratando de dar lo mejor".