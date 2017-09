Cuando se anunció la contratación de Yeimar Gómez Andrade, se generaron dudas respecto a si estaría a la altura de las circunstancias, dado que venía de jugar en el torneo de la B Nacional con la camiseta de Independiente Rivadavia de Mendoza que hasta las últimas fechas peleó para mantener la categoría.





El defensor colombiano de 25 años se inició futbolísticamente en Rosario Central pero nunca pudo consolidarse en el Canalla y por ese motivo lo fueron cediendo a préstamo. Pero Leonardo Madelón puso el ojo en el marcador central y no dudó a la hora de traerlo para conformar la dupla con Jonathan Bottinelli.





Y a la luz de los resultados, está claro que el defensor cumplió, se puso la camiseta rojiblanca y no le pesó la responsabilidad. Su único error, fue la infracción que cometió dentro del área y que posibilitó que Newell's empatara el partido desde los 12 pasos. Fuera de eso, su rendimiento fue irreprochable y ya se metió a la gente en el bolsillo.





Luego de la victoria ante Defensa y Justicia y en la previa ante Huracán, Gómez Andrade charló con el programa Unión en tu dial por Sol 91.5 y allí se refirió a este dulce momento que vive el Tate y las claves que llevan al equipo a mostrarse sólido y protagonista.









Cuando lo consultaron por la adaptación a la ciudad y a la manera en que se vive el fútbol contó: "Tuve la suerte de tener amigos que jugarán acá como Fausto Montero y el Gringo Maidana. Ellos me comentaron como se vive el fútbol y las recomendaciones que me hicieron me ayudaron. De todos modos me sorprende cómo se vive el fútbol en esta ciudad. En Colombia no se vive de esta manera, aunque en Argentina ya se hace al extremo (risas). Por un lado es buena la pasión, pero a veces se pasan los límites".





Respecto a las claves para entender este momento del equipo expresó: " El grupo es muy unido y eso ayuda en lo futbolístico, nos esperábamos este arranque porque cuando llegué me di cuenta que el plantel entrenaba muy bien. Se trabaja muy bien, por lo cual este presente no es suerte ni casualidad, sino que es trabajo. De todos modos vamos partido a partido".









Para luego agregar "El equipo es muy unido, a la hora de defender defendemos todos y lo mismo a la hora de jugar. Existe mucho compañerismo dentro de la cancha y solidaridad. Si un delantero tiene que bajar para defender lo hace, como equipo la voluntad de defender no se negocia y eso es lo que más destaco del equipo".





En cuanto al rendimiento del equipo y en lo personal aseguró: "Lo que se vio en estos cuatro partidos es lo que el técnico quiere, por momentos nos volvemos muy defensivos, pero tiene que ver con la circunstancia de juego y los resultados, pero a la hora de tener la pelota intentamos jugar. Tengo la confianza para ir a buscar en el área rival y cuando tenés las chances ganás en confianza. Me anularon mal un gol, y con Newell's me cobraron mal un penal. Pero son cosas que pasan y lo más importante es seguir de esta manera".