¿Otra vez en la mira de River?

La gran obsesión de River es la Copa Libertadores y la dirigencia ya comenzó a moverse de cara a las semifinales ante Lanús (El Millonario recibirá al Granate en el Monumental el martes 24 de octubre a las 19.15. La revancha, en cambio, se disputará en La Fortaleza el martes 31 de octubre a las 21.15).





Para esta instancia, los clubes tienen permitido realizar tres incorporaciones en la lista de buena fe. Los de Núñez ya tienen reservado dos de esos tres lugares, debido a que ingresarán los uruguayos Nicolás De La Cruz y Marcelo Saracchi. Los dos futbolistas ocuparán los lugares de Lucas Alario (Bayer Leverkusen lo adquirió a poco del cierre del libro de pases) y Luis Olivera, quien pasó a préstamo a San Martín de San Juan.





¿Para quién será el lugar restante? El principal anhelo es la de contratar un goleador, alguien que pueda asumir la responsabilidad de ser la principal referencia en el área tras la salida de Alario. El Muñeco, actualmente, cuenta con Rafael Santos Borré e Ignacio Scocco como principales delanteros.





La condición que debe cumplir ese fichaje es la de ser un jugador que milite actualmente en el fútbol argentino, debido a que el TMS ( Sistema de Correlación de Transferencias) está cerrado y que no haya disputado esta edición de la Copa Libertadores.

El atacante con mayor consenso entre la dirigencia, Enzo Francescoli y Marcelo Gallardo es Darío Cvitanich. El jugador es ídolo y referente de Banfield, uno de los protagonistas de la Superliga. Su salida no será sencilla, pero en el Millonario intentarán seducirlo con la posibilidad latente de ganar la Copa y poder eliminar al Granate, rival histórico del Taladro.





Otra posibilidad es un viejo anhelo del club de Núñez: Franco Soldano. El delantero de Unión, que ya estuvo en la órbita de River en otros mercados, es el goleador del Tatengue con tres tantos en cuatro partidos.





No obstante esto, Marcelo Gallardo es consciente de lo complejo que será concretar el arribo de un punta: "Dependerá de si es posible o no, porque no es fácil. No hay que mentirle a la gente, es muy difícil traer a alguien en este contexto. Los jugadores están en sus clubes y nadie sale de un día para el otro. Todos los equipos ya están armados", agregó.





Fuente: Infobae.