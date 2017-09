Peverengo: "El sistema de ingreso al estadio de Unión es muy lento"

Fernando Peverengo, subsecretario de Coordinación de Políticas Preventivas, se refirió a los incidentes que se produjeron este lunes en el 15 de Abril, cuando los hinchas de Unión se agolparon sobre los accesos al ingreso al estadio a los pocos minutos de comenzado el partido ante Gimnasia.





En diálogo con Radio Sol (FM 91.5), Peverengo contó lo sucedido y arrancó de la siguiente manera: "El primer tema por el que nos reunimos solo con personal de la Regional I, que son los responsables del operativo fue para hacer una revisión. Hay varios temas para analizar. El primero es, sin querer sacarnos responsabilidades, el de cambiar la conducta de la gente, de llegar sobre la hora y querer entrar rápido a una cancha de fútbol, sabiendo que hay un operativo, que se implementa el programa de Tribuna Segura. Los hinchas deben saber que si llegan sobre la hora van a ingresar más tarde a la cancha, también tenemos que ver con los dirigentes que el sistema de ingreso de Unión es muy lento, eso tiene que ver con que se abran todas las puertas, cuestión que no ocurrió. Eso termina conllevando a que haya situaciones indeseadas donde el personal tiene que actuar, y nosotros somos los responsables y tenemos que ver si esa actuación estuvo acorde a las circunstancias o no. Nunca vamos a justificar la violencia, de ningún lado".





Luego, se le preguntó sobre si no sería una buena medida de solución en los ingresos al estadio que se disputen los partidos preliminares, a lo que argumentó: "Fue un pedido que le hicimos en el torneo pasado de ver la posibilidad de programar partidos de Reserva previo a los partidos de Primera. Estamos convencidos que un 20% o 30% de la gente ingresaría más temprano. Pero es algo cultural que tenemos los santafesinos, y no me refiero a la ciudad de Santa Fe. Obviamente que el horario juega en contra, sobre todo con la gente que trabaja. Pero también es cierto que vamos a seguir teniendo partidos en este horario, por eso tenemos que prever para que no nos vuelva a pasar, rever cómo conducimos la gente, partiendo de la base que todas las puertas del estadio tienen que estar abiertas".





También, se le hizo referencia a si no sería conveniente implementar un operativo de control sobre todos los ingresos, para que estén habilitados, a lo que respondió: "Es lo que vamos a hacer a partir de ahora, tanto en Unión como en Colón. En Colón el viernes tenemos un partido importante en cuanto a concurrencia, y ya tuvimos un problemita previo que tiene que ver con el sistema, en cuanto al ingreso, en el partido ante Central. Son cuestiones que tenemos que seguir trabajando, y mejorar entre todos. Nosotros en la parte operativa y de cómo conduce el operativo la policía, con nuestra mirada, pero tiene que haber colaboración de todos".





Para finalizar, dijo: "Hay que ver la película en un todo, no me quedo con la foto. No por esto quiero justificar el accionar de la policía, nosotros somos muy celosos de esto, estamos viendo las imágenes de lo que ocurrió, pero nada justifica que la arremetida de 200 o 300 personas que escuchan un gol y quieren ingresar como sea al estadio".