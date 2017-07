¿Qué pasará con Federico Anselmo?

El lunes por la noche hubo reunión de comisión directiva de Unión, donde se trataron diversos temas, ya sea futbolísticos como institucionales. Pero a la par, el plantel continúa con la pretemporada en el predio Casasol, sabiendo que el sábado jugará su segundo partido de Copa Santa Fe ante Rosario Central, tras ganarle en el debut a Huracán de Villa Ocampo.





LEER MÁS: Aquino se sumó al plantel y esta tarde será presentado





Hasta el momento son tres las incorporaciones, todos volantes: Damián Arce (Patronato), Diego Zabala (Vélez) y Claudio Aquino (Independiente). Se podría decir que todos son ofensivos y por eso, el técnico también estaría necesitando alguien más de contención, además de dos laterales, un central y uno o dos puntas.





Justamente en este sentido, uno de los factores que le jugó en contra en el semestre pasado fue la falta de gol. Si no llega alguna oferta, Franco Soldano será uno de los valores fijos, aunque Madelón piensa que debe tener alguien más para disponer. El reemplazante directo en la pasada temporada fue Federico Anselmo, pero nunca pudo rendir como se lo esperaba.





LEER MÁS: Unión tiene día y cancha confirmados para enfrentar a Lanús





Después del amistoso ante Cosmos, el conductor tatengue estuvo charlando con el atacante, por el que el club adquirió el 50% del pase en cerca de 500.000 dólares. Se especula con que no sería tenido en cuenta, aunque no existe una confirmación que dé cuenta de esto. De ser así, habrá que analizar cuáles son los pasos a seguir. Más que nada, porque es uno de los salarios más altos del plantel y no se vería con malos ojos negociarlo.





LEER MÁS: Leo Sánchez pasará por el quirófano y se busca un defensor