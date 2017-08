Unión espera por la respuesta del defensor que quiere el DT

Unión está en la persecución de más incorporaciones, más que nada por el pedido enérgico del entrenador, Leonardo Madelón. En ese sentido, el presidente Luis Spahn y el secretario deportivo Martín Zucarellí están al mando de las negociaciones, pero algo es seguro: las prioridades son un defensor y un delantero.





Ya cristalizados los arribos de Damián Martínez y Julián Vitale, que ya trabajan con el plantel, se aguarda por más novedades en estas horas. El Francés hace rato que viene insistiendo con Jonathan Bottinelli, pero sus altas pretensiones habían logrado que todo se enfriara. Entonces nuevamente se tenían que mentalizar en analizar otras opciones, pero el DT pidió un nuevo intento y fue así como se plasmó otro acercamiento. Justamente se incrementó la propuesta, a la vez que el jugador cedería un poco en cuanto a la solicitud del monto del sueldo.





Por consiguiente, están esperando por la respuesta del marcador central, que fue capitán de Arsenal en el campeonato pasado. En caso de encontrarse con una nueva negativa, la dirigencia ya tendría avanzada otra tratativa con Matías Sarulyte. Jugó el campeonato anterior con Quilmes, viene de quedar libre y por lo que se supo, solo se espera que Madelón le brinde el OK, pero esto aún no se dio a raíz de que no está del todo convencido.





Sarulyte tiene 28 años y, pese a militar en varios clubes en los últimos años, en todos fue titular y hasta con una destacada cantidad de goles. Con lo cual, no solo representaría una opción para la marca sino también en el área rival en las pelotas detenidas. Un dato no menor es que desde Sarmiento de Junín también lo quieren. No obstante, la palabra final la tiene Leonardo Madelón. ¿Le dirá que sí?