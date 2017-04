Unión pierde con Vélez 1-0 con un golazo de Mariano Pavone

En 5' de juego el encuentro es parejo aunque el protagonismo pasa por Vélez que salió a buscar el resultado. Un remate de Zabala que se desvió en un defensor y terminó en córner y un disparo de media distancia de Mario Pavone que contuvo Nereo Fernández fueron las primeras aproximaciones del local.









A los 11' avisó el Pipa Villar con un violento remate de media distancia, en lo que fue la primera acción de peligro en favor del Tate. Sin embargo un minuto más tarde, el inoxidable Pavón construyó una definición estupenda dentro del área y luego de un tiro de esquina desde la izquierda. El delantero mató la pelota con derecha hizo pasar de largo a Emanuel Britez y sacó un zurdazo cruzado que se metió junto al palo derecho del arco custodiado por Fernández.









Hasta allí era Vélez el que mejor hacía las cosas, ante un Unión inconexo sin juego en la zona media y con muchas imprecisiones. Y luego del gol el Fortín se potenció y continuó jugando mejor. Un tiro libre de Juan Manuel Martínez fue otra de las situaciones que generó el conjunto local.









A los 24' Franco Soldano anticipó en el primer palo tras un centro desde la izquierda pero el remate que fue débil se fue un par de metros lejos del arco velezano. Fue apenas una tibia reacción ante un Vélez dominante y cómodo con el trámite de juego.





El Tate lució desconectado en la primera media hora, no tuvo juego, en ese lapso del encuentro no pareció Lucas Gamba como para desequilibrar en ataque y el Pitu Cejas no pudo mostrar sus condiciones en el manejo del balón.