Unión puso garra y corazón para levantar cabeza en Santa Fe

En la primera acción a fondo de Talleres y cuando apenas se jugaban 4' minutos se cumplió la ley del ex ya que Sebastián Palacios con un remate dentro del área estableció la apertura del marcador. La defensa de Unión no reaccionó ante un avance por derecha de la T luego llegó la habilitación de Victorio Ramis con un pase hacia atrás y el ingreso del tucumano que no dudó para ajusticiar a Nereo Fernández.





Formaciones final



Pese al duro golpe Unión reaccionó y a los 6' tras un lateral Lucas Gamba metió un cabezazo que posibilitó una buena respuesta del arquero Guido Herrera quien se arrojó hacia la izquierda para enviar el balón al córner. Los primeros minutos son de ida y vuelta con un Talleres agazapado y el equipo local necesitado de revertir la imagen rápidamente.





Encima sobre llovido mojado, ya que a los 10' Jonatan Fleita se lesionó y por eso se produjo el ingreso de Santiago Magallán quien se paró como marcador central pese a ser mediocampista. Esto tiene que ver con que en el banco no había ningún zaguero dado que Rodrigo Erranuspe no jugó ya que debió ser internado por una fuerte gastroenterocolitis. Y además Agustín Zandona también está lesionado.





De allí tantas dificultades que tuvo Juan Pablo Pumpido para conformar el equipo y además para cambiar sobre la marcha en una zona tan sensible como el bloque defensivo.Y eso se nota con varios desacoples que sufre a lo largo de esta primera etapa.





Promediando el primer tiempo el Tate avanza como puede ante un conjunto cordobés muy bien plantado y ordenado en defensa que apuesta a la contra con sus tres delanteros, pero sobre todo con la movilidad por el sector derecho de Palacios.





Sin embargo, cuando se jugaban 29' llegaría el empate, en la primera acción el arquero de Talleres Guido Herrera le tapó un mano a mano a Franco Soldano. El rebote derivó en Nelson Acevedo que remató al arco y en el camino encontró la pierna de Gamba en posición dudosa.





Talleres sintió el impacto y por eso el Tate lo fue a buscar y casi mete el segundo con un disparo desde afuera del área de Gamba (la figura de Unión) pero Herrera mandó el balón al córner. El partido cambió en pocos minutos y la confianza se trasladó hacia el lado del conjunto local.





Por eso en la parte final del primer tiempo el elenco rojiblanco es más que su rival y a los 39' Mauro Pittón con un remate desde afuera del área llevó peligro hacia el arco de la T. Y a los 42' de contra llegaría el segundo del Tate con un anticipo bárbaro de Santiago Magallán que salió jugando y habilitó a Gamba. El movedizo punta definió bárbaro para dejar sin chances a Herrera.





Y al fin y al cabo puso justicia en el marcador dado que luego de arrancar mal pisado, el Tate reaccionó con mucho carácter, pero sobre todo de la mano de un Gamba realmente intratable demostrando que hoy es el futbolista más desequilibrante que tiene en el plantel.





Realmente el panorama era bastante complejo en el inicio con un gol en contra y un cambio obligado, ante un rival que aprovecha muy bien los errores de su adversario. Por lo cual es aún más meritorio el primer tiempo que acaba de jugar Unión demostrando el respaldo de los jugadores para con el cuerpo técnico en una semana complicada luego de dos caídas consecutivas.





El comienzo del segundo tiempo fue un calco del primero porque en la primera que tuvo Palacios facturó nuevamente. Leonardo Sánchez no pudo despejar tras una pelota quieta y el tucumano aprovechó el regalito. No obstante Unión lo fue a buscar y en un minuto tuvo dos claras para el tercero. Primero un cabezazo de Soldano que Herrera de forma espectacular envió al córner. Y luego Sanchéz remató dentro del área pero un defensor de la T mandó el balón al córner.





Intenso y entretenido por donde se lo mire al partido que están protagonizando ambos equipos que no se conforman con el empate y quieren quedarse con los tres puntos.Más allá del dominio del Tate, a los 7' Javier Gandolfi se fue expulsado, estaba amonestado y derribó al intratable Gamba. Diego Abal no dudó y le mostró la tarjeta roja.





Con uno menos Talleres se replegó y el Tate siguió siendo el protagonista, a veces sin demasiada claridad pero decidio a llevarse por delante al conjunto dirigido por Frank Darío Kudelka. El entrenador tatengue metió mano creyendo que con más gente en ataque podía doblegar al visitante. Ingresó Guido Vadalá y salió Mauro Pittón.





Y a los 21' Soldano que no estaba jugando bien, surgió con su estirpe de goleador, aprovechó un centro de desde la izquierda que ejecutó Godoy, falló Carlos Quintana y con el centrodelantero con una furibunda media vuelta colocó el balón al lado del caño derecho ante un Herrera que observó atónito la acción.





Justicia en el 15 de abril ya que de los dos equipos, el que más hace por ganar este partido es el elenco que conduce Pumpido.A los 30' Ramis lo tuvo pero no logró conectar bien ante una maniobra de Palacios que cada vez que encaró superó a su defensor.





Talleres va y Unión apuesta a la contra, hace segundo Vadalá remató y el balón pasó cerca del caño y en la acción siguiente Nereo Fernández mandó al tiro de esquina un disparo a la carrera de Ian Escobar.





Pero en el final el Tate lo liquidó mediante un penal bien sancionado por Abal, ya que Gil bajó la pelota con la mano. Se encargó de ejecutarlo Emanuel Britez con mucha categoría engañando al arquero que fue hacia el otro lado.





Una victoria absolutamente necesaria para despejar dudas y volver a creer. Una nueva derrota hubiera significado un golpe demasiado duro, que este equipo logró evitar defendiendo al entrenador dentro de la cancha. Si bien Juan Pablo Pumpido tiene el respaldo de los dirigentes y de los jugadores a nadie escapa que los entrenadores dependen de los resultados y que una caída hubiese profundizado un momento delicado.





Además superó a un Talleres que venía en franca levantada, que la última vez que había jugado como visitante le había ganado nada menos que a Boca en la Bombonera. De allí que el mérito sea mayor para este plantel que pudo sacarse la mufa y le regaló a su gente tres puntos vitales. A partir de ahora la calma volverá al campamento rojiblanco para pensar en San Martín de San Juan.