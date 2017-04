Unión va por otro triunfo que lo deje coparse

Entonado por la victoria ante Talleres de la fecha pasada, Unión viajó con destino a San Juan en pos de seguir sumando para soñar con clasificarse a una copa internacional. En este caso, lo hará cuando se mida este domingo, a partir de las 17 y con arbitraje de Hernán Mastrángelo, frente a San Martín, que necesita sumar para escaparle definitivamente al descenso.









La semana para el Rojiblanco cambió radicalmente después de no haber podido ganar en este 2017, pero el halago ante los cordobeses llegó como un bálsamo para recuperar esa tranquilidad que se había perdido. Si bien es cierto que los propios protagonistas estaban convencidos en que las victorias llegarían, algo de incertidumbre, sumado a las críticas, generaban un clima enrarecido. Pero haber ganado en la forma en que lo hizo, le brindó esa inyección anímica que tanto estaba necesitando.









Para este encuentro, el entrenador, Juan Pablo Pumpido, dispondrá dos cambios obligados: el ingreso de Rodrigo Erramuspe en defensa para hacer dupla con Leonardo Sánchez, y la aparición de Bruno Pittón para custodiar el lateral izquierdo en lugar del lesionado Nahuel Zárate. Después, el tema pasa por saber quién se desempeñará como volante por la derecha. Esto tiene que ver con que el DT duda en mantener a Mauro Pittón o si apostar al recuperado Lucas Algozino. Después, el resto de los protagonistas serán los mismos.









Por su parte, el entrenador del Santo, Néstor Gorosito, aún no decidió si Emanuel Dening será de la partida por Facundo Barceló, quien padece una sobrecarga en el isquiotibial. Pero además, mantiene un interrogante táctico: la continuidad de Nicolás Maná o incluir a Joaquín Molina en su lugar, mientras que Marcos Gelabert tiene un esguince en el tobillo derecho y será esperado. Si Pampa no llega, iría Matías Fissore; y Mauricio Casierra sufre un corte en el empeine izquierdo y de no llegar lo sustituiría Sergio Sagarzazú.









Las formaciones









San Martín (SJ): Luis Ardente; Pablo Aguilar, Juan Francisco Mattia, Matías Escudero, Mauricio Casierra o Sergio Sagarzazú; Nicolás Maná o Joaquín Molina, Marcos Gelabert o Matías Fissore, Emiliano Agüero, Emmanuel Martínez, Sebastián Rusculleda; Emanuel Dening. DT: Néstor Gorosito.





Unión: Nereo Fernández; Emanuel Brítez, Rodrigo Erramuspe, Leonardo Sánchez y Bruno Pittón; Mauro Pittón o Lucas Algozino, Nelson Acevedo, Manuel De Iriondo y Diego Godoy; Lucas Gamba y Franco Soldano. DT: Juan Pablo Pumpido.





Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez.





Árbitro: Hernán Mastrángelo.





Hora de inicio: 17.





Transmitirá: TV Pública.