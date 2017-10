Zabala: "Una derrota no va a tapar todo lo bueno que venimos haciendo"

El exjugador de Vélez, se refirió a la primera derrota que sufrió el Tate en la Superliga y expresó: "No pudimos sostener el resultado en el segundo tiempo, el cambio de esquema de ellos nos perjudicó. Aprovecharon nuestras desconcentraciones, luego tuvieron la pelota y no lo pudimos sacar al partido adelante. Veníamos trabajando de la misma manera en la parte táctica, es un gran equipo Lanús, no voy a descubrir nada".





LEER MÁS ►► La Reserva sumó un valioso punto





Sobre su salida promediando el segundo tiempo, afirmó: "Son decisiones técnicas que las respeto, me fui caliente por no querer salir, pero ya pasó".





Y siguió analizando el partido y dijo: "Sabíamos que ellos podían cambiar el sistema, atacaron con mucha gente, encontraron el gol antes de los 20 minutos y se abrió el partido, tuvieron otra. En el final empujamos un poquito, no pudimos empatarlo pero estamos contentos con el trabajo porque creemos que este es el camino".





LEER MÁS ►► Mauro Icardi, el dueño del clásico de Milán





Para finalizar, el uruguayo destacó: "Estamos tristes porque no pudimos mantener en el complemento lo que hicimos en el primer tiempo. Hay que estar preparados porque con estos rivales si te distraés no te perdonan. No sé si fue un problema de desconcentración, creo que nos agarraron mal parados. Tuvieron la virtud de que manejaron bien la pelota. En línea generales estuvimos bien parados y nos faltó precisión para liquidar el partido cuando ganábamos 1-0. Una derrota no va a tapar todo lo bueno que venimos haciendo".









Diego Zabala fue reemplazado en el partido ante Deportivo Morón por un golpe en la cadera y estuvo en duda para el cotejo ante Lanús. Sin embargo, fue titular, una de las figuras de Unión en su mejor momento en el sur del Gran Buenos Aires, aunque luego Leonardo Madelón decidió reemplazarlo por una cuestión táctica, cuando el partido estaba empatado (1-1).