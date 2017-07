Universitario cayó en Las Delicias

En uno de los encuentros correspondientes a las 4ª fecha de la Zona Campeonato del Torneo Regional del Litoral, en barrio Las Delicias de nuestra capital, Universitario de Santa Fe cayó frente a Tilcara de Paraná por 11 a 6 bajo el arbitraje del entrerriano Antonio Mendoza.





Las condiciones climáticas no fueron las mejores, por lo cual el viento, el frío y la lluvia fueron protagonistas en la Granja La Esmeralda. En un contexto de marcado equilibrio, y acciones muy flojas, los entrerrianos ganaron producto de haber aprovechado las oportunidades que dispusieron.





En el comienzo del cotejo, fueron los dueños de casa los que buscaron generar algunas situaciones ofensivas pero no supieron como terminar de definirlo. Se dió un partido cerrado, con pocas chances. El primer tiempo, no dejó mucho en cuanto al juego, que desprolijo y con muchas equivocaciones.





Al cabo del primer tiempo santafesinos y paranaenses igualaron 3 a 3 producto de un penal para cada uno. Los dueños de casa fallaron una ocasión que tuvieron para sumar de a tres, y luego, a Universitario no le fue convalidado un try, que había concretado Matías Montiel, ya que el árbitro entendió que había pisado la linea de touch. No fue más que eso, ambos no se sacaron ventaja, y el empate parcial estuvo más que bien.













15717 F2 UNI gentileza Gonzálo Pasquet.jpg.jpg Gentileza Gonzalo Pasquet











En el complemento, la cosa no cambió demasiado, ya que ambos equipos cometieron muchas infracciones. El viento complicó en cada una de las situaciones del juego, y en particular a los locales que no le permitió sumar con el pié. En este rubro, Federico Louteiro, falló en dos ocasiones, un jugador que siempre tiene una importante cuota de efectividad.





Universitario, que no pudo plasmar una buena producción, intentó en un par de ocasiones, pero Tilcara se equivocó menos, y se dió el gusto de marcar un try que le vino muy bien. Fue a partir de ese momento que se le complicó, y la visita se llegó un triunfo que se puede calificar como justo.





Un tema que podrá ser no determinante pero el árbitro se apuró mucho en marcarle penal a Universitario, en situaciones en que el ocasional jugador de los locales era tackleado, le cobró infracción por no soltar la pelota casi inmediatamente, cortando la posibilidad de poder presentarla. Fue el tercer triunfo de los verdes en la competición, que ahora deberá volver a jugar la semana próxima en la capital santafesina ya que deberá visitar a Santa Fe Rugby.













Síntesis





Universitario Santa Fe 6- Tilcara de Paraná 11





Universitario: Nicolás Mathei, Juan Manuel Espinosa y Luciano Franco; Emilio Villalba y Matías Montiel; Giuliano Buccini, Nicolás Salteño y Gonzalo Meza; Lautaro Valentinuzzi y Franco Benítez; Tomás Digiorio, Agustín Zalazar, Exequiel Benítez (c), Felipe Nepote y Federico Bruzzone. Entrenador: Martín Valentinuzzi.





Tilcara: Federico Comas, Gabriel Marchetta, Roberto Figueroa (c); Federico Cháves, Juan Manuel Hernández; Germán Savio, Francisco Cian, Emiliano Peletti; Alejandro Freiberg, Estanislao Pérez; Bruno Dapit, Matías Giupponi, Alejandro Levrand, Leandro Schonfeld y Yamil Zatti. Entrenadores: Santiago Reggiardo y Luciano Furlán.





Primer tiempo: 30´ penal Bruno Dapit, 33´ penal Lautaro Valentinuzzi.

Segundo tiempo: 3´ penal Bruno Dapit, 14´ penal Lautaro Valentinuzzi, 15´ try , Francisco Cian, Emiliano Peletti; Alejandro Freiberg, Estanislao Pérez.

Cambios en Universitario: Nicolás Rivadeneira por Exequiel Benítez, Aaron Pasquet por Giuliano Buccini, Agustín Bruzzone por Lautaro Valentinuzzi, Federico Louteiro por Tomás Digiorio, Germán Millaá por Franco Benítez.

Cambios en Tilcara: Hipólito Pérez por Matías Giupponi, Jerónimo Arnau por Germán Savio; Agustín Szczech por Gabriel Marchetta, Leandro Levrand por Estanislao Pérez, Justo Álvarez por Federico Comas, y Enzo Zandomeni por Juan Hernández.













15717 F3 UNI gentileza Gonzálo Pasquet.jpg.jpg Gentileza Gonzalo Pasquet











El tercera línea de Tilcara, Franco Cian explicó que "fue un partido duro, el clima no favoreció para ninguno de los dos. La cancha estaba pesada, fue muy parejo, pero por suerte pudimos sacarlo adelante.





"Nosotros estamos en un buen momento, no tenemos que subestimar a ningun rival, el objetivo es seguir creciendo, buscamos llegar lo más alto posible, y para ello tenemos que seguir entrenando duro" destacó uno de los jugadores más destacados del partido jugado en nuestra capital.





Finalizó, expresando que "este equipo ha trabajado mucho, con el apoyo de todos la gente del club, pero se debe a sacrificio, nadie nos regaló nada, y si se gana, es por mérito de nuestra dedicación".