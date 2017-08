Usain Bolt cumplió con el trámite inicial en Londres

Bolt, de 30 años, ganó con un tiempo de 10s07/100; segundo quedó el británico James Dasaolu (10s13/100) y tercero fue el francés Jimmy Vicaut, con 10,15.





"Tropecé al salir de tacos. No me gustan nada, creo que son los peores que he conocido. Tengo que analizar esto de la salida porque no puedo seguir así", comentó. "Me siento bien, pero no fue una gran carrera. No corrí con la fluidez de otras veces, pero la forma en que recuperé demuestra que estoy en una forma decente", observó.





"Después de las semifinales se verá donde está cada cual. Mi padre quiere que siga, pero yo estoy feliz de retirarme después de los campeonatos", afirmó Bolt. El jamaiquino sólo bajó este año los 10 segundos en una ocasión: en la reunión de la Liga de Diamante de Mónaco, donde ganó con un tiempo de 9,95 segundos, el 21 de julio pasado.





El atleta caribeño disputará mañana las semifinales y, si accede, la final, y la semana próxima participará en los relevos 4x100 (sábado 12). Bolt logró las medallas de oro en los Mundiales de Beijing 2015; Moscú 2013 y Berlín 2009 (100, 200 y 4x100). Además, ganó tres medallas de oro en las pruebas de velocidad (100, 200 y 4x100 metros) en tres Juegos Olímpicos seguidos: Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Y perdió la presea dorada de la posta 4x100 de Beijing por el doping de su compañero Nesta Carter.



El jamaiquino Usain Bolt, múltiple campeón ecunémico y ganador de ocho medallas olímpicas, avanzó hoy a las semifinales de los 100 metros, pautadas para el sábado, al igual que la final, al vencer en la sexta y última serie eliminatoria en la jornada inaugural del Mundial de Atletismo de mayores, de Londres que finalizará el domingo 13.