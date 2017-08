Usain Bolt fue segundo en su penúltima carrera

Fue un final cabeza a cabeza que, para sorpresa de los presentes, no tuvo a Usain Bolt en el primer lugar. En el Mundial de Atletismo de Londres, el plusmarquista jamaiquino corrió una centésima más lento (9s98/100) que el estadounidense Cristian Coleman (9s97/100) y terminó segundo su serie de semifinales, en lo que es el último gran torneo de su carrera. A las 17.45 competirá en la final de los 100 metros, y se despedirá en la distancia. El próximo sábado dirá adiós al atletismo en la posta 4 x 100.





Coleman posee la mejor marca de la temporada (9s82/100) y junto con Bolt lideraron la más rápida de las tres series de semifinales. El resto de favoritos logró sin problemas el pase a la final, con el jamaicano Yohan Blake ganando la segunda serie (10s04/100). El sudafricano Akani Simbine, autor de la tercera mejor marca del año, detrás de Coleman y Blake, ganó la primera serie (10s05/100), delante del veterano estadounidense Justin Gatlin (10s09/100), campeón olímpico de la distancia en 2004, que también se clasificó para la final.





Los otros tres finalistas serán el británico Reece Prescod, segundo en la serie de Blake con 10s05/100, el francés Jimmy Vicaut, tercero en la carrera de Bolt (10s09/100) y el chino Bingtian Su (10s10/100).





En el estadio Olímpico se vive un clima de despedida. Da la sensación de ser un evento organizado para homenajear a un deportista retirado, pero para eso falta una semana y Bolt sabe que no puede dejarse influir por la atmósfera: ayer, criticó duramente los tacos de salida, mientras que hoy no miró con buenos ojos quedar detrás de Coleman. Quienes no lo entienden de esta manera son los organizadores y el público que colgó el cartel de "entradas agotadas": todos gritan por él, se ríen de sus caras y hasta se preguntan si "¿esto es Londres o Kingston?".