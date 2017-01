Va pergeñando su idea

Colón va ingresando en la parte más importante de la pretemporada que está realizando en Santa Fe bajo las órdenes de Eduardo Domínguez, donde se deja un poco de lado lo físico para empezar a darle lugar a lo futbolístico.

Es verdad que ya se puso a prueba contra la Reserva de Ariel Segalla y el pasado martes contra la primera de Atlético Paraná que, pese a militar en la "B" Nacional, se trató del escollo más capacitado. En ambas ocasiones, el entrenador sabalero sacó conclusiones sobre el material con el que cuenta y si es necesario apostar a algún que otro refuerzo. Es así como le elevó a los dirigentes un informe de la radiografía del grupo, para pasar a pensar en lo que viene: darle su impronta.





Es así como este sábado, a partir de las 9, tendrá su segundo ensayo (a puertas cerradas) en el Predio rojinegro contra Patronato de la Juventud Católica, que será hasta aquí el rival de mayor exigencia. Algo para no pasar por alto y menos para el entrenador, que tiene pensado poner en cancha el equipo que analiza como titular de cara a lo que viene. Desde su arribo recalcó que no se ataña a un esquema táctico y que depende de las características de los jugadores que haya en el plantel. Aunque lo concreto es que hasta acá, ponderó el poco ortodoxo 4-4-2. Una vez terminado el duelo con el Gato paranaense, dijo que pretende un equipo "protagonista" y que la idea pasa por "atacar". De esta manera, los indicios de la identidad que quiere imprimirle se podrán ver de ahora en más.

Da la sensación que Jorge Broun le ganaría la pulsea a Jorge Carranza como arquero titular, algo que ya venía pasando con Paolo Montero como entrenador. En la línea de fondo la única novedad sería el ingreso de Clemente Rodríguez, que en el semestre pasado prácticamente no jugó, como lateral izquierdo. En ese mismo puesto pelea con Raúl Iberbia, pero daría la sensación que Domínguez apostaría por el primero.





En el mediocampo habrá un doble cinco con Gerónimo Poblete y Pablo Ledesma, dejando a Nicolás Silva y al paraguayo Iván Torres por los carriles. Arriba estarían Nicolás Leguizamón e Ismael Blanco. A ciencia cierta, suena un equipo equilibrado y con profundidad y verticalidad por las bandas, aunque habrá que ver cuál es la idea que pregona el DT rojinegro, que durante su estadía en Huracán lo dejó bien en claro.





Nombres que van y vienen

Se habló de que habría un supuesto interés de Racing por llevarse al defensor santafesino Germán Conti, pero esto habría quedado en la nada. Lo concreto tiene que ver con que no se trató de un ofrecimiento y no una apuesta de la Academia, que está enfocada en sumar a Hugo Nervo (Huracán).

La vorágine de estos tiempos da para todo y es así como, desde la vereda de enfrente, ante la inminente salida de Hernán Pellerano a Olimpia de Paraguay, Independiente podría estar interesado en el zaguero. Por ahora no hay nada formal y hasta que no esté el acercamiento no se puede ser más enérgico al respecto. En otro orden, la situación de Emmanuel Gigliotti, tal cual lo admitió José Vignatti, pasó de estar a punto caramelo a entrar en un congelador. Se debe a la negativa de Chongqing Lifan, club de China en donde juega, de dejarlo ir a préstamo, ya que lo considera como uno de sus emblemas.

Finalmente, se confirmó que este sábado también estará jugando un amistoso la división Reserva en el Predio Ciudad Fútbol. En esta caso será frente a Sanjustino, a partir de las 17.