En lo que son las últimas horas de vacaciones antes de iniciar la pretemporada formal con su equipo, el DT Juan Pablo Pumpido charló por radio La Red 96.7 Santa Fe sobre diferentes temas, entre ellos por supuesto el acuerdo con el volante Mauro Cejas: "Se vio la posibilidad que tenía chances de salir de Puebla por medio de un empresario. Apenas me dijeron el nombre me puse a averiguar, hablé con compañeros, exentrenadores, yo lo conocía al Pitu cuando era pibe en la época de Newell's. Lo seguí porque nuestro trabajo es mirar todos, los técnicos que trabajan en esto tienen que seguir todo, me interesó el nombre enseguida y lo concretó rápido Luis (Spahn)". Y más adelante, agregó: "La idea es que esté el 3 de enero acá, se tiene que adaptar al ritmo loco del fútbol argentino; por suerte lo hizo rápido. Es una incorporación, después cómo rinda se verá si es refuerzo". Respecto a su posición en la cancha, Pumpido aportó: "Contemplo las tres posiciones que juega, fue una de las razones por las que me interesó, puede jugar por las dos bandas y como mediapunta".





Tema delantero

Muchos nombres se tiraron en las últimas semanas, aunque el de Federico Andrada fue el que más ganó terreno, incluso de la boca propia del presidente, quien consideró que buscaron seducirlo para dejar Quilmes. En este sentido, el DT expresó: "Ahora es una opción más, no es que estamos ahí, es una posibilidad más, ya está cerrado lo de Cejas, vamos a tomarnos nuestro tiempo para decidir si hay otra incorporación. Vamos a estar tranquilos, si aparece una oferta por algún delantero nuestro veremos cómo se reemplaza. Está lo de Gamba, aunque no llegó ningún pedido formal al club".





Amistosos confirmados

El orientador rojiblanco confirmó que el 14 de enero jugarán contra Aldosivi; el 20 frente a Quilmes y el 28 en el 15 de Abril contra Atlético de Rafaela. Resta definir un rival en Mar del Plata para jugar el 25.





Retención del débito laboral

UTEDYC Seccional Santa Fe informó ayer que los trabajadores de Unión, reunidos en asamblea, resolvieron iniciar medida de fuerza en la entidad, ante el incumplimiento patronal en el pago del sueldo anual complementario. No contentos con esta actitud, la dirigencia del club decidió de manera arbitraria e infundada, otorgar $1.000 a 30 trabajadores, "lo cual constituye una conducta discriminatoria que perjudica al resto de los compañeros. Este nuevo incumplimiento patronal, se suma a una lista más extensa", reza el comunicado oficial del gremio.