Vecinos de Colastiné juntan firmas para que se realicen las obras de gas

"Debido al alto costo del gas envasado, es necesario dar una solución definitiva a los 12.000 y cada vez más habitantes que residen en la zona. El municipio de Santa Fe y la empresa Litoral Gas han desarrollado el proyecto en el año 2013. La Municipalidad necesita tomar un crédito para realizar dicha obra pero parte del Concejo demora injustificadamente dicho endeudamiento, es por esto que los vecinos autoconvocados promovemos que todos los representantes del Concejo apoyen este proyecto indispensable y den una solución definitiva", así reza el encabezado al ingresar a www.change.org donde un grupo de vecinos de Colastiné juntan firmas para apoyar la concreción de la obra de gas.





La publicación se realizó el domingo a la noche y en menos de 48 horas unos 300 vecinos apoyaron la petición. La intención es alcanzar por lo menos unas mil firmas para luego sumarlas a la nota que tienen previsto presentar al Concejo. Si bien el Gobierno Provincial también tiene que ejecutar la obra del conducto troncal que se desarrollará sobre la ruta 1, pretenden que se apruebe este pedido de endeudamiento para avanzar con los trabajos en Colastiné.





"La idea surgió porque si bien ya se habla a nivel provincial y municipal notamos que no se avanza. A fines del año pasado nos reunimos con el municipio y tiene pedido al Concejo un endeudamiento para hacer la obra pero los concejales no lo aprueban", dijo a Diario UNO, Guillermo Edsberg vecino y uno de los autoconvocados de barrio Las Paltas.





La intención es extender el conducto que hoy está en El Pozo hasta Colastiné y serviría para abastecer a este último barrio. Pero el proyecto que se impulsa en la Provincia pretende extenderlo hacia Santa Rosa de Calchines y para eso se tendría que reforzar el troncal. Mientras tanto, el municipio debe hacer esta obra para luego hacer las conexiones domiciliarias. "Los concejales de la oposición no quieren aprobar este pedido de endeudamiento porque dicen que primero se debe hacer la extensión troncal pero para nosotros no tiene mucho de razón porque se podría avanzar en Colastiné mientras que la provincia pone en marcha la otra", agregó.





En esta línea recordó que la Provincia había solicitado un endeudamiento y ya cuenta con la aprobación de la Legislatura para ejecutar los trabajos, es decir que "tienen que poner manos a la obra pero no vemos que estén avanzando", dijo Edsberg y en esta línea agregó: "Nos preocupa esta demora porque en 2009 Mario Barletta ya habló de esto y aseguraba que se le había complicado por la falta de fondos; en 2013, José Corral pide a Litoral Gas que haga el proyecto que desde entonces está parado; y nuevamente cuatro años después otra vez se toma el tema pero está estancado. No queremos que sea solo porque es un año electoral".





Distintas acciones

Ahora estos vecinos autoconvocados recolectan firmas con la idea de llegar hasta el Concejo: "Porque consideramos que no hay razón para no aprobar el endeudamiento que de última devolvemos nosotros porque la obra se hará por Contribución de Mejoras", dijo. Luego volverán a pedir reuniones con los funcionarios municipales y provinciales para exigir respuestas y "en el caso de no conseguirlas pensaremos en alguna acción más fuerte", agregó Edsberg.





"Con esta campaña que estamos haciendo que empezamos en Change y luego la nota al Concejo queremos ejercer un poco de presión, que nos presten atención y para que vean que no somos dos vecinos los que promovemos esto sino que toda la costa está hablando de esto. Estamos entusiasmados pero vemos que no avanzan, son solo reuniones y anuncios y nada más. Se aprobó el endeudamiento pero no se hizo el proyecto; y en el municipio está el proyecto pero el Concejo no apoya el endeudamiento y entonces no puede hacerse en Colastiné", manifestó más adelante este vecino.





Según los últimos datos que manejan en Colastiné serían unos 10 mil los vecinos, pero con el crecimiento sostenido que está teniendo la zona estiman que son unos dos mil más. "Nosotros queremos agotar todas las instancias e insistir porque no nos queda mucho tiempo para que arranque la obra antes de que pasen las elecciones porque creemos que si pasan y no se comenzó con las intervenciones nos van a demorar otros cuatro años más y no podemos permitir eso", finalizó Edsberg. Ante este panorama convocan a la ciudadanía y sobre todo a los vecinos a sumarse con la firma a esta campaña. La difusión es por las redes sociales y hasta el momento están satisfechos por los resultados obtenidos.