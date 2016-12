"Veo que en Colón la gente no nos acompaña"

Herberto Julián Garcilaso, tesorero de Colón, se refirió a la actualidad financiera y económica del club en diálogo con Diez en la City, que se emite por FM "X" (103.5), que pertenece al complejo radial de LT10 (AM 1020).





En el arranque de la charla manifestó: "Los tesoreros salimos con los pelos de punta de cada reunión. Los números mandan, lamentablemente, en Colón nos encontramos en una situación financiera como todos los clubes, donde se recortaron mucho los aportes de AFA, pero no se puede cumplir ya que aporta el 50% de lo que nos correspondía. Tenemos un problema financiero y económico muy serio. Después están los costos que tenemos, como por ejemplo Utedyc, que por partido son 135.000 pesos de gastos. En esta oportunidad bajaron un poco por conversaciones que tuvimos que fueron muy ásperas, hace más de un mes que venimos con este tema. El sistema de pago tendría que estar bancarizado según la ley y ellos venían con una vieja costumbre de cobrar anticipadamente".





Luego, se refirió a la realidad que le toca atravesar a la institución cada vez que el equipo juega de local y afirmó: "Tenemos un estadio con capacidad para 42.000 personas y no entran más de 15.000. Entonces tenemos un estadio con una gran cantidad de ingresos que tiene un costo muy alto, que queremos reducir y no lo podemos hacer. Abrir el estadio tiene un costo de 300.000 pesos, últimamente venimos con pérdida, casi 190.000 en el último partido con Newell's. Ante Independiente ganamos 20.000 pesos solamente, y eso que es un club grande. No sé si esto tiene que ver con la prohibición de que ingresen los visitantes, hay diversos factores. Hay 13.000 o 15.000 socios de los cuales aportan solo 11.000. Para este partido, porque hay un viejo vicio, los socios no pagaron la cuota de diciembre cuando nos cansamos de reiterar que había que hacerlo con la cuota de diciembre. Dos mil socios no lo hicieron, y eso que les damos muchas facilidades, va el cobrador, se puede hacer con tarjeta de crédito o débito. La gente no paga, y la mayoría de los empleados cobraron sus haberes. Al socio se le otorgan todas las facilidades, debe ser porque hay un solo partido en diciembre. En febrero se vuelven a asociar, por lo que tenemos un problema financiero en diciembre y enero. Si no nos ingresa un dinero extra nos vemos muy comprometidos".





Y agregó: "Que no paguen 2.000 socios representa 400.000 pesos. Colón tiene una estructura que demanda cerca de 90 personas, nos representa de sueldo mensual 1.100.000 pesos".









La comparación con el resto

"En una de las reuniones en AFA, Daniel Angelici (presidente de Boca) dijo que la televisación le representaba el 6% del presupuesto, pero es Boca. A los clubes chicos y del interior, el 50% y un poco más representa la televisión. Nosotros tenemos 15.000 socios, Rosario Central tiene 50.000 o 60.000 socios. En tanto Córdoba tiene dos clubes en Primera, mientras que Santa Fe tiene cinco por lo que los hinchas están mucho más repartidos", continuó.





"Veo que en Colón no nos acompaña la gente, y eso que tenemos una cuota muy accesible con respecto a otros clubes. La gente es muy exigente, porque quiere traerlo a Messi, pero no lo podemos traer porque no contamos con los medios económicos para hacerlo", continuó Garcilaso.





También, se refirió a los últimos años de gestión de las distintas comisiones directivas y afirmó: "Todos los días uno descubre una cosa nueva, el daño que le hizo (Germán) Lerche al club es algo increíble, para mí es un ser innombrable. Tenemos vicios de esa gestión, que mejor no comentarlos".





—¿Cuánta gente va a la cancha?

—Aproximadamente 15.000. Hace algunos años hablando con la gente de Fox, nos dijeron que para la televisión es un estadio muy interesante porque hace mucho ruido y parece que hay mucha gente, no se divisa si hay dos o tres butacas vacías por cada espectador.





—¿No sospechan que hay más gente que en la que realidad paga?

—Por supuesto que tenemos sospechas y lo estamos estudiando. Pero cuesta resolver el tema. En Colón todos pagan más allá de las entradas de protocolo. Hay cámaras en los ingresos, también tiene la policía pero hay cuestiones que se nos escapan porque hay muchas puertas. Tenemos dos puertas para las plateas y la mayoría ingresa por la primera, por eso no tiene sentido tener la segunda puerta abierta y eso genera gastos. La gente ingresa cómoda, ¿cómo no va a estar cómoda si entran 15.000 para una capacidad de 38.000?





—¿Tienen algún inconveniente con los operativos, como ocurre con Almagro (según expresan pagan más efectivos de los que van a la cancha) que incluso es tema de que se esté evaluando un paro en la "B" Nacional?

—Pagamos bien, no tenemos esos problemas en Santa Fe. Tenemos colaboración de la policía, no podemos hablar mal porque no corresponde. Tenemos buen diálogo con la gente y colaboran con nosotros.





—¿Una venta podría acomodar los números del club?

—Hay que vender, como todos los clubes chicos tenemos que hacerlo. Con José Vignatti hablo de los números y nada más, todo lo que tiene que ver con la venta lo hace la Subcomisión de Fútbol, no participo y tampoco quiero saber. Nos encontramos con problemas financieros, se vienen gastos de pretemporada. Yo tengo los problemas de mi función, por eso no quiero meterme en otros temas como puede ser la venta de algún jugador. No pregunto para no saber.





—¿El fútbol es deficitario o el dirigente es irresponsable?

—El fútbol está pasando en estos momentos por un serio problema, es deficitario por los problemas que se viven, va a la par del país. Si tenemos una inflación de 20%, con un déficit fiscal, eso se traslada también al fútbol. Es un problema de todos los clubes, el fútbol en general no tiene la calidad que tenía antes. Los clubes acompañan a la situación del país".