"Veo una ciudad desequilibrada"

El senador por La Capital, Emilio Jatón, realizó un balance de lo que fue su primer año como legislador. El representante del Partido Socialista (FPCyS) enumeró los proyectos que presentó durante 2016 como el de Servicio Defensa del Consumidor; RCP en las escuelas de la provincia; ley de Ente Autárquico Aeropuerto Santa Fe; ley de regularización de geriátricos; ley de basura electrónica; el pedido al Poder Ejecutivo para la desclasificación del Archivo Noguera y la investigación del Banco de Santa Fe, entre otros. En diálogo con UNO, Jatón también habló de una ciudad de Santa Fe desequilibrada y dividida por los bulevares.





—¿Qué balance hace de su primer año como senador?

—Para mí el balance fue positivo, pero no soy yo quien lo tiene que decir. En lo personal, hice lo que quería hacer con las herramientas que tenía. No sé cómo han sido otros años legislativos, pero el que pasó creo que fue el que más sesiones hubo. Presenté seis proyectos de ley, la mitad recibieron media sanción, uno fue ley y presenté innumerables proyectos de declaración. Participamos de debates importantes, estuvimos en la comisión de Constitucionales, en la parlamentaria, en la de Presupuesto. La participación fue intensa.





—¿Qué perspectivas tiene para el año que viene?

—Ya sabemos cómo funciona la Cámara, aunque en política no se puede decir qué perspectivas hay porque los mapas y los panoramas políticos van cambiando de acuerdo a los momentos que se van viviendo. Este año va a ser diferente a 2016 porque va a haber elecciones y eso va a transformar todo, los liderazgos, los sectores; la política de Santa Fe se ve transformada como cualquier lugar del mundo cuando hay un año eleccionario. Las perspectivas personales son seguir trabajando con la gente, acercar esas dos sociedades que están separadas y hacer que el departamento La Capital sea mirado como un área metropolitana y no como lugares distintos como se lo miró hasta ahora.





—El año pasado usted ya planteó esa mirada en Diálogo Metropolitano, ¿cómo fue esa experiencia?

— Nos adelantamos un poco hasta la propia ley, porque después la Legislatura sancionó una ley de área metropolitana. Pero nosotros ya habíamos comenzado con los diálogos metropolitanos, que era intentar poner en la agenda los problemas del área. Nosotros estábamos hablando del problema hídrico con la gente del Instituto Nacional del Agua antes de las inundaciones; estábamos hablando del transporte. Lo que hicimos en Diálogo Metropolitano fue sumar a todos los actores, que es algo que ni la ley lo contempla, por eso sumamos desde las ONG hasta los representantes políticos de la zona. Eso es lo que hicimos, que todos estén en una misma mesa para discutir los problemas del área metropolitana para buscarle soluciones a futuro de gente que la tendría que tomar.





—El concejal Mariano Cejas se quejó de que la obra de ampliación de la planta potabilizadora de agua haya quedado afuera del listado de obras que preveía el endeudamiento que aprobó la Legislatura y lo responsabilizó a usted por ser el senador por La Capital. ¿Cuál es su mirada sobre el tema?

—Es un cuerpo colegiado, ahí no decido solo ni puedo incluir nada en el presupuesto. Igualmente, cuando se evaluó lo de la planta potabilizadora, que fueron todos los senadores, eso ocupaba un gran porcentaje, eran 70 millones de dólares, y el peronismo había reducido el endeudamiento a la mitad (de 1.000 millones de dólares a 500 millones de dólares) y eso redujo las obras a la mitad. En el medio, yo pedí información al Ministerio de Infraestructura para saber si tenía que insistir o no y me dijeron que se podía insistir pero que había trámites alternativos como créditos chinos y una posibilidad de un plan presentado ante la Nación que ya puede tener cabida en los próximos meses. Lo que yo digo es que no es una responsabilidad del senador ponerlo o sacarlo del presupuesto. Si lo hubiésemos tenido que pelear, lo tendríamos que haber hecho todos los legisladores santafesinos al unísono, incluidos los legisladores radicales. A mí no se me puede echar la culpa cuando se trata de un cuerpo colegiado.





—¿Cómo ve la ciudad de Santa Fe?

—La veo desequilibrada y creo que todavía es una ciudad donde conviven dos o tres ciudades a la vez. Veo que esas dos ciudades, que están separadas por bulevares, no tienen acercamientos. En contrapartida con la cantidad de obras que se están haciendo, hay una ciudad que se está preparando para ser más resiliente respecto de las lluvias y las inundaciones. Hay mucha obra pública de parte del gobierno de la provincia y es una ciudad que está encontrando perfiles, aunque no lo tenga del todo definido.





—¿Qué le está faltando a la ciudad?

—Creo que hay que equilibrar más la ciudad, hay 100.000 personas que viven en formas que no son las adecuadas, fuera de los bulevares y sin la infraestructura adecuada. Eso hace que la ciudad sigue estando desequilibrada y que no sea igualitaria como debería ser en un futuro.





—¿Donde habría que invertir para que se equilibre la ciudad?

—Creo que es todo. La ciudadanía no se construye solo con un asfalto, sino con un espacio público. Si hay algo que es democrático es el espacio público y en el transporte. Y si hay algo que no es equitativo en la ciudad es el transporte, porque no llega a los barrios donde más se lo necesita. No se puede hablar de ciudad equilibrada cuando una persona tiene que caminar 20 o 30 cuadras en el barro para venir a trabajar. La ciudad no se equilibra desde un solo lugar, sino desde varios y me parece que hay que encontrarle un equilibrio desde el espacio público, la seguridad, el transporte público, los desagües, el pavimento. Hay que mirarla desde otro contexto.





—¿Qué mensaje le daría al santafesino para este año?

—Creo que la ciudad va a cambiar el día que nos pongamos todos juntos a trabajar. Y como siempre lo decimos en campaña, es bueno pensar en el otro y tenerlo como una organización de vida. Nosotros pensamos en el otro y si hacemos eso es que podemos accionar. Si construimos una Santa Fe distinta, vamos a tener un 2017 felices. Lo hicimos desde la Legislatura cuando hicimos defensa del consumidor, con la RCP, cuando pedimos que se abran los archivos del Banco de Santa Fe. Siempre estamos relacionados con el otro y en esa relación es que vamos a cambiar la sociedad, si no va a ser imposible.